Harley-Davidson сняла с производства электромотоциклы LiveWire: причины

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Harley-Davidson сняла с производства электромотоциклы LiveWire
Harley-Davidson сняла с производства электромотоциклы LiveWire / Фото из открытых источников

Компания Harley-Davidson объявила о прекращении производства и продажи электрических мотоциклов LiveWire. Причиной такого решения стала вовсе не цена транспортного средства, а неприятная проблема технического характера.

Что известно об электромотоцикле? Harley-Davidson позиционирует LiveWire как решение для байкеров молодого поколения. Первый концепт новинки был представлен еще в 2014 году, но готовая к производству версия появилась лишь в ноябре 2018 года, сообщает The Verge.

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В продажу мотоцикл с электродвигателем поступил по цене 30 тысяч долларов (ориентировочно 746 тысяч гривен) в сентябре 2019 года, но вскоре продажи остановили из-за большого количества жалоб.

Анонс электромотоцикла Harley-Davidson LiveWire – смотрите видео

Что не так с новинкой? Многие покупатели столкнулись с проблемами при попытке зарядить электробайк от домашней сети. После того, как проблема была подтверждена производителем, поставки модели временно прекратились. При этом сами мотоциклы признаны вендором безопасными для использования – проблема касается лишь возможности их "заправки".

Решение проблемы. В своем заявлении компания сообщила, что сейчас проводится дополнительное тестирование модели. Ожидается, что производство и продажа электрических мотоциклов будут возобновлены после устранения проблемы. Владельцев новинки производитель призывает заряжать свой транспорт только в дилерских центрах до окончательного решения проблемы.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Авто Новости Техно Искусственный интеллект
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