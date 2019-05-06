HASA опубликовала уникальный снимок Вселенной

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HASA опубликовала уникальный снимок Вселенной

Астрономы NASA поделились в блоге наиболее детальным изображением Вселенной: оно состоит из 7 с половиной тысяч фотографий, которые телескоп Hubble снимал в течение 16 лет.

В него вместилось 265 тысяч галактик, а его оригинальное разрешение составляет 20 791 на 19 201 пиксель.

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Космическое агентство назвало снимок "книгой по истории галактик", так как на нем показаны звездные системы, которые сформировались спустя всего лишь 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Смотрите видео, которое подготовила NASA:

Оценить труд ученых можно двумя способами: посмотреть видео NASA или загрузить фото, которое весит один гигабайт.

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Теги: Новости Техно Техно NASA Космос
Источник: Техно 24
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