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HBO выпустит сериал по мотивам игры The Last of Us

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Компания HBO начала работу над сериалом по мотивам игры The Last of Us. Над проектом будет работать сценарист сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин и геймдиректор игры Нил Дракманн.

Что известно о создателях и сюжете

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Как сообщает The Hollywood Reporter, Мазин и Дракманн также выступят исполнительными продюсерами наряду с Кэролин Штраусс, которая работала над картинами "Клан Сопрано", "Прослушка" и "Игра престолов", и Эваном Уэллсом – президентом Naughty Dog.

Сюжет сериала охватит события оригинальной The Last of Us, а главными героями станут персонажи игры Джоэл и Элли. При этом HBO не исключает, что в случае успеха может выпустить продолжение сериала, основанного на сюжете будущей игры The Last of Us: Part II.

Что известно об игре

The Last of Us вышла летом 2013 года эксклюзивно для PlayStation 3, а позже была перенесена на PS4. Игра считается одним из главных эксклюзивов Sony.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно HBO Кино Игры
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