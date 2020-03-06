HBO выпустит сериал по мотивам игры The Last of Us
Компания HBO начала работу над сериалом по мотивам игры The Last of Us. Над проектом будет работать сценарист сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин и геймдиректор игры Нил Дракманн.
Что известно о создателях и сюжете
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Как сообщает The Hollywood Reporter, Мазин и Дракманн также выступят исполнительными продюсерами наряду с Кэролин Штраусс, которая работала над картинами "Клан Сопрано", "Прослушка" и "Игра престолов", и Эваном Уэллсом – президентом Naughty Dog.
Сюжет сериала охватит события оригинальной The Last of Us, а главными героями станут персонажи игры Джоэл и Элли. При этом HBO не исключает, что в случае успеха может выпустить продолжение сериала, основанного на сюжете будущей игры The Last of Us: Part II.
Что известно об игре
The Last of Us вышла летом 2013 года эксклюзивно для PlayStation 3, а позже была перенесена на PS4. Игра считается одним из главных эксклюзивов Sony.