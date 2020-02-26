Хидео Кодзима и Electronic Arts не поедут на конференцию GDC2020 из-за коронавируса

Хидео Кодзима и его студия Kojima Productions, а также компания Electronic Arts объявили, что пропустят будущую игровую конференцию Game Developers Conference 2020, которая запланирована на 16-20 марта. Причина отказа от участия простая – распространение коронавируса Covid 2019.

С чем должна была приехать Kojima Productions

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Хидео Кодзима должен был выступать на предстоящем мероприятии Game Developers Conference 2020. Посетители также могли бы встретиться с программистом искусственного интеллекта Эриком Джонсоном, но все отменилось, сообщает Overclock3D.

Electronic Arts на выставке

В планах Electronic Arts были разные конференций в сфере разработки игр, включая тему применения искусственного интеллекта в шутерах, управление командами больших игр, создании звука для Anthem и рассказы о внутреннем устройстве компании.

Обе студии признались, что они долго думали над своими решениями, но считают, что с нынешней ситуацией с коронавирусом и его распространением людям лучше не собираться в одном месте и призвали своих фанатов и геймеров не посещать в ближайшее время никаких больших собраний.

Что важно знать о коронавирусе в Китае?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 322 человек, а умерло от нее 12 больных. В Украине не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая.



Covid-2019 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 2768 человек, в целом заболели 81 191 человек (данные по состоянию на день 26 февраля 2020). К слову, есть и хорошие новости: уже 30 279 человек выздоровели от коронавируса.



К слову, из-за вспышки Covid-2019 уже отменили масштабную выставку мобильной электроники MWC 2020.

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