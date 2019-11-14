Кто такой Хидео Кодзима: от одинокого мальчика до гения игровой индустрии

Среди разработчиков игр немало громких имен, но о них преимущественно хорошо знают только люди, причастные к игровой отрасли. Однако среди них есть человек, о котором вы могли слышать хотя бы раз в своей жизни – Хидео Кодзима.

Японца за глаза называют гением игровой индустрии. Журналисты Техно 24 подготовили для вас биографию Хидео Кодзимы и короткий гайд по его самым громким и уже легендарным проектам.

Детство и юность Хидео Кодзимы

Будущий японский разработчик родился 24 августа 1963 года в Токио (Япония). Он был младшим из троих детей в семье. Когда Хидео исполнилось 4 года, он вместе с родителями переехал в Осаку за 500 километров от столицы.

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Когда Хидео исполнилось 13 лет, он потерял отца.

Самые сильные впечатления из моего детства связаны со смертью. Однажды я чуть не утонул в реке, на меня нападала дикая собака, меня чуть не сбил поезд,

– вспоминает разработчик.

Хидео Кодзима не слишком хорошо отзывается о своем детстве. Он вспоминает, что когда был мальчиком, то его родители не особо обращали внимание на его воспитание и часто он оставался в полном одиночестве.

Мои родители заставляли меня смотреть телевизор, у них не было на меня времени. Я смотрел все подряд: развлекательные программы, кулинарные шоу, передачи о природе, аниме... Вечерами мы смотрели кино, и меня не отпускали спать, пока оно не закончится. Когда я во время путешествий остаюсь в отеле, я включаю телевизо едва зайдя в номер, чтобы справиться с чувством одиночества,

– рассказал Кодзима.

Сначала Хидео Кодзима планировал стать художником или иллюстратором, но его стремления часто были непонятны окружающим из-за строгих социальных норм Японии, в которой престижной считалась стабильная и хорошо оплачиваемая работа.



Юный Хидео Кодзима

Его дядя также был иллюстратором и часто испытывал финансовые трудности, что также подавляло Кодзиму.

Ранняя смерть отца и шаткая финансовая ситуация в семье также повлияли на выбор Кодзимы. В итоге он начал писать короткие рассказы и пытался отправлять их в японские журналы, но все время получал отказ в публикации.

Чаще всего его истории едва помещались на 400 страницах, в то время как большинство журналов публиковало короткие рассказы, длина которых не превышала и сотни.



Хидео Кодзима в молодости

После этого он решил заняться съемкой фильмов вместе со своим другом, у которого была 8-миллиметровая камера.

– Когда я был маленьким, я всегда думал о вымышленных мирах в моей голове. Даже сейчас, когда мы разговариваем, мой разум рвется в эти миры. Вот, например, эта кружка.

– Ладно, какая у нее история?

– Я представляю, что мы все сейчас находимся в гигантской кружке. Возможно, это не совсем "история", но вот так работает мой ум.

Хидео Кодзима в интервью The Guardian.

Начало карьеры и работа в Konami

С режиссурой у Кодзимы не сложилось (финансы, советы семьи, экономический вуз), а будущему гению подвернулась игровая приставка Nintendo. Удивительные миры и истории, героями которых управляет сам игрок. Кодзима понял, что в его руках будущее всей индустрии развлечений и его персональное.

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Так он попал в Konami, единственную на тот момент игровую студию, акции которой котировались на фондовой бирже (экономическое образование все-таки понадобилось).

Воспитаннику западной культуры, который хотел создавать истории, а не банальный геймплей, первое время было трудно в японской компании. Большинство его предложений браковали, а игра, над которой он работал с командой, так и не вышла в мир. Все изменилось благодаря кино, а точнее, благодаря фильму со Стивом Маккуином "Большой побег".

Самые громкие проекты Хидео Кодзимы

Metal Gear

В моде тогда, как, наверное, и всегда, были игры про войну. Но ограничения домашнего компьютера MSX, игры для которого разрабатывал Кодзима, не позволяли сделать передвижение, драки и стрельбу хоть немного увлекательными.



Хидео Кодзима

Тогда Хидео вспомнил фильм, в котором персонаж Маккуина спасается из заточения, а зрителя бросает в дрожь от каждого его непродуманного шага. Так появилась первая успешная игра геймдизайнера Metal Gear, в которой акцент был сделан не на бег и стрельбу, а на попытки избежать контакта с врагами, незаметно продвигаясь к своей цели.

Если вы когда-нибудь играли в игру, в которой вам приходилось прятаться от противника, следить за полем зрения врага и незаметно убивать его сзади, теперь вы знаете, с чего это началось. Metal Gear стала первой стелс-игрой.

Трейлер игры Metal Gear: Solid – смотрите видео

Благодаря этому успеху руководство Konami обратило внимание на Хидео Кодзиму и стало охотнее финансировать его проекты. Без этого мы бы никогда не увидели игры Metal Gear: Solid – абсолютного хита гениального Кодзимы.

Игра вышла на первой приставке Playstation и тогда 3D-игру сравнивали с высокобюджетными боевиками ("только лучше") и сразу стали называть классикой. Ее создателю удалось не только мастерски перенести увлекательный геймплей в трехмерное пространство, но и сопроводить это все незабываемым сюжетом.

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Если все предыдущие игры казались забавными новеллами, Metal Gear: Solid была большим американским романом (действие своих игр японец всегда помещал именно в Штаты).

P.T.

Огромный финансовый успех Metal Gear: Solid привел к созданию франшизы. Кодзима выпустил еще семь игр с протагонистом Солидом Снейком, каждая из которых купалась в фанатской любви и похвалах от критиков. Гений оставался певцом одной песни, пока ему не предложили заручиться поддержкой его друга режиссера Гильермо дель Торо, чтобы создать продолжение другой культовой серии – Silent Hill.



Хидео Кодзима

Но тут что-то пошло не так. Знаменитый режиссер и геймдизайнер выпустили демоверсию игры, одну локацию, которую можно было проходить раз за разом, на каждом круге встречая все больше странных и страшных изменений в среде.

Геймплей игры P.T. – смотрите видео

Новый проект получил название P.T. и серьезно подогрел интерес игроков к предстоящему релизу. А потом Konami передумали, свернули разработку игры и убрали демку из магазина PlayStation. Это вызвало смуту. В гневе были все: от фанатов Кодзимы и франшизы Silent Hill до любителей фильмов дель Торо. На Ebay приставки с предустановленной P.T. продавали за тысячи долларов.

Этот эпизод серьезно испортил отношения Хидео Кодзимы с компанией, в которой он проработал более 30 лет. В октябре 2015 года он ее покинул.

Death Stranding

Уже в следующем году на выставке E3 дизайнер представил публике проект его собственной студии. Трейлер Death Stranding 2016 года лучше один раз увидеть.

Трейлер игры Death Stranding (2016 год) – смотрите видео

Новый трейлер игры Death Stranding – смотрите видео

Вся информация, которая появлялась в сети в течение последних трех лет с даты анонса Death Stranding, складываются в какую-то бессмыслицу. Однако есть несколько фактов, которые указывают на несомненный успех проекта: Хидео Кодзима в роли сценариста и дизайнера, его верный спутник со времен первого Metal Gear художник Едзи Синкава, Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Гильермо дель Торо.



Хидео Кодзима и Гильермо дель Торо

Остается лишь с нетерпением ждать 8 ноября, когда игра официально выйдет в свет.

Создатели всегда одиноки. Нет времени встречаться со старыми друзьями, а даже если бы я встретился, то не слушал бы их беседы, а постоянно летал где-то в облаках. Если я расскажу придуманную мной историю, она не заинтересует постороннего человека. Именно поэтому я хорошо нахожу общий язык с авторами, у которых те же переживания и мечты,

– заметил Хидео Кодзима.

Личная жизнь Хидео Кодзимы

Одна из вещей, которую геймдизайнер скрывает от общественности, – это его личная жизнь. Поэтому трудно сказать, с какими женщинами он встречался в прошлом. Однако известно, что он женат уже очень давно, хотя имя его жены неизвестно. Также известно, что у них есть общий ребенок.

Наверное, за его философию, всех пережитые жизненные события, одиночество и гениальность одновременно фанаты присвоили японскому геймдизайнеру звание гения. И он как никто другой его заслуживает!

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