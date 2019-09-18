Хидео Кодзима раскрыл секреты игры Death Stranding

Долгое время Death Stranding оставалась загадочной и непонятной для широкой публики игрой: каждый новый трейлер еще больше запутывал геймеров. К счастью, перед релизом проекта его автор Хидео Кодзима начал постепенно рассказывать о своем творении.

Сперва геймерам представили ролик, который показал различные игровые механики, а теперь и сам гений выдал некоторые секреты своего детища, сообщает 4PDA.

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Вслед за 49-минутным роликом с TGS 2019 в сети появилось сразу два объемных интервью с Хидео Кодзимой: на порталах Game Informer и GameSpot. В них известный японец рассказал журналистам о многих деталях Death Stranding, которые раньше держали в тайне.

Геймплей Death Stranding – смотрите видео

Главные особенности Death Stranding:

Кодзима считает, что его тайтл положит начало новому жанру – Strand Games. Поскольку одной игры может быть недостаточно, чтобы закрепить свежую идею, геймдизайнер подумывает выпустить еще несколько похожих проектов – в том числе и сиквелы Death Stranding. Геймдизайнер-прежнему не до конца понимает собственное творение, но считает, что общий концепт можно описать японским понятием omoiyari. Оно означает внимательность, сострадание к другим. В игре будут "лайки". Их можно получить, если оставленный вами предмет пригодится кому-нибудь другому: за каждое его использование начисляется один "лайк". Можно получить и больше, но только если так решит геймер, который обнаружил ваш подарок. Никакой пользы от самих "пальцев вверх" нет, это просто приятный бонус, своего рода чаевые. В Death Stranding придется следить за действительно большим количеством параметров. Это, уверен автор, добавляет реализма. Как и действительно огромный открытый мир, в котором просто весело ходить. На упреки в создании "симулятора ходьбы" Кодзима отвечает просто: люди еще не до конца понимают новый жанр.

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Дата выхода Death Stranding. Напомним, Death Stranding выйдет уже 8 ноября 2019 года. Пока заявлена только одна платформа, консоль Sony PlayStation, однако согласно популярному мнению, Death Stranding не будет эксклюзивом Sony – слишком уж многое на это указывает.

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