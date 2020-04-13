"Хьюстон, у нас проблема": аварии на Apollo 13 исполнилось 50 лет – появились новые фото

Ровно 50 лет назад произошла авария на американском космическом корабле "Аполлон-13". Тогда произошел взрыв на борту и поставил под серьезную угрозу жизнь трех астронавтов, которые находились там. Сейчас в сети появились новые фото из этого корабля.

Специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс опубликовал фотографии, используя 16-миллиметровую кинопленку, на которую были сняты видеокадры из корабля, передает BBC.

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Детали миссии

На борту "Аполлон -13" были три астронавта – Джеймс Артур Ловелл, Джон "Джек" Леонард Суайгерт и Фред Хейз. Во время полета на Луну произошел взрыв в служебном модуле, что привело к утечке кислорода.



Астронавты Ловелл, Суайгерт и Хейз / BBC

О неисправностях заявил Суайгерт. Именно он произнес знаменитую фразу, ставшую крылатой: "Хьюстон, у нас проблема".

При этом астронавты продолжали снимать все, что происходило на борту. Именно благодаря этому и появились новые фото.



Ловелл и Суайгерт – оба в хорошем настроении / BBC

"Что поражает в этих кадрах, так это то, насколько спокойный экипаж, учитывая всю опасность ситуации, условия и сложную задачу, которая перед ним стоит. Это противоречит их реальному состоянию, поскольку, как мы знаем, в реальности члены экипажа сомневались, что вернутся домой живыми", – говорит Сондерс.

Пришлось 5 раз корректировать маршрут корабля. И все же миссия завершилась успешно – 17 апреля корабль вошел в атмосферу Земли.



Фред Хейз – Сондерсу удалось сделать качественные фото / BBC

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