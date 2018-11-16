HMD Global определилась с датой презентации смартфона Nokia 9 с пятью камерами

34 Читати новину українською
Концепт смартфона Nokia 9
Концепт смартфона Nokia 9 / Фото из свободных источников

Компания HMD Global запланировала пресс-мероприятие, которое будет посвящено новым смартфонам Nokia, в частности устройству Nokia 9 с пятью основными камерами. Событие состоится уже 5 декабря в Дубае.

Об этом сообщил главный менеджер по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас в своем аккаунте в Twitter, опубликовав официальное приглашение на мероприятие.

Читайте также: Представили новую кнопочную Nokia за 20 долларов

Судя из картинок на приглашении, компания готовит анонс сразу трех смартфонов. По мнению экспертов, речь идет о моделях Nokia 9, Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus.

Отметим, что Nokia 9 представляет собой флагманский смартфон с необычной основной камерой, которая получит сразу 5 фотомодулей. Nokia 8.1, судя по всему, станет международной версией представленного в прошлом месяце в Китае Nokia X7. А бюджетный Nokia 2.1 Plus станет преемником Nokia 2.1 на Android Oreo (Go edition), представленного в начале года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
15 ноября 14:02 Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
Блог Медіа 123
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
14 ноября 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 357
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
13 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 973
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
605
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
Ірина Полицька 277
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 853
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук