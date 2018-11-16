HMD Global определилась с датой презентации смартфона Nokia 9 с пятью камерами

Компания HMD Global запланировала пресс-мероприятие, которое будет посвящено новым смартфонам Nokia, в частности устройству Nokia 9 с пятью основными камерами. Событие состоится уже 5 декабря в Дубае.

Об этом сообщил главный менеджер по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас в своем аккаунте в Twitter, опубликовав официальное приглашение на мероприятие.

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Судя из картинок на приглашении, компания готовит анонс сразу трех смартфонов. По мнению экспертов, речь идет о моделях Nokia 9, Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus.

Отметим, что Nokia 9 представляет собой флагманский смартфон с необычной основной камерой, которая получит сразу 5 фотомодулей. Nokia 8.1, судя по всему, станет международной версией представленного в прошлом месяце в Китае Nokia X7. А бюджетный Nokia 2.1 Plus станет преемником Nokia 2.1 на Android Oreo (Go edition), представленного в начале года.

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