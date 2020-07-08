Для длительного, безопасного хранения продуктов важно поддерживать в холодильной и морозильной камерах соответствующую температуру.

На то, что она установлена неправильно, указывают 5 факторов:

В морозильном отделении не до конца замерзает лед. На стенках холодильной камеры скапливается конденсат. Продукты хранятся меньше обычного срока. Продукты теплые, даже если их только вынули из холодильника. В холодильном отсеке подмерзают или даже частично замораживаются продукты.

Заметили хотя бы один из признаков? Значит температуру нужно отрегулировать.

Нормальная температура в холодильнике и в морозильнике

В современных холодильниках устанавливается автоматический терморегулятор, но даже он способен давать сбой. В норме общая температура варьируется в диапазоне +3 – +5°C. В зоне свежести показатель будет чуть ниже – в пределах 0 – 1°C. В морозилке всегда поддерживается минусовый показатель – -15 – -18°C.

В разных частях камеры холодильного отсека уровень тепла распределяется по-разному. Поэтому важно знать и учитывать, что оставлять на дверце, а что безопаснее разместить на полках.

Что хранить в теплой и холодной зонах

Условно пространство в холодильном отсеке делится на теплую и холодную зоны. Оптимальная температура в холодильниках в каждой из этих зон отличается, как и список подходящих для хранения продуктов питания.

Теплая зона

Подходящее место для размещения нескоропортящихся продуктов, фруктов и овощей. Делится на три подзоны:

Дверца – в верхней части температура поднимается до +10°C, в нижней – до +5°C. Используется для хранения мягких сыров, соусов, сливочного масла, напитков. Оставлять на дверце яйца нежелательно. Верхние и средние полки (при условии, что верхняя полка находится не под морозилкой) – температурный режим в рамках +7°C. Подходит для колбас, выпечки, тортов и пирожных, мягких сыров, масла, фруктов и овощей. При этом спелые фрукты или овощи лучше не оставлять в верхней части холодильного отсека. Зона для овощей и фруктов – это небольшие прозрачные ящички, внутри которых поддерживается показатель +8°C. Находятся над зоной свежести, если она есть, или над морозилкой (при нижнем размещении морозильной камеры).

Холодная зона

В норме в холодной зоне поддерживают рекомендуемую температуру для безопасного хранения мясных изделий и блюд из мяса, рыбы, молока, сметаны, творога, кефира, твердого сыра, свежих овощей и зелени. Она отлично подходит для быстрого, но не слишком сильного охлаждения напитков.

Как и теплая, она делится на три части:

Зона свежести – есть не в каждой модели, располагается над морозильным отделением. Используется для овощей, фруктов и зелени. Задняя часть полок – не важно, будет это нижняя или верхняя полка. Задняя часть находится ближе всего к охлаждающим элементам, поэтому подходит для размещения скоропортящихся продуктов. Нижняя полка (если в холодильном отсеке 4 – 5 полок, то две нижние) – температура остается на уровне +2°C. Это объясняется тем, что теплые воздушные массы перемещаются вверх.

Сколько градусов должно быть в холодильнике, теперь понятно. Другой вопрос – как проверить и настроить температурный режим. Разберемся в этих вопросах.

Как проверить температуру в холодильном и морозильном отсеках

Отлично, если у вас модель с внешней панелью, на которой отображается точная температура. Если ее нет или вы предполагаете, что датчик сломался и показывает неправильное значение, проверить уровень холода можно самостоятельно.

Для проверки в холодильном отсеке возьмите обычный термометр, погрузите в стакан с водой и поставьте его на среднюю полку. Термометр должен оставаться внутри минимум 8 часов. Лучше проводить проверку ночью, чтобы дверца все время была закрытой.

Чтобы проверить температуру в морозильной камере, между двумя пакетами с продуктами разместите термометр. Опять же, проверку нужно проводить при закрытой дверце на протяжении 8 часов.

Как настроить температурный режим

Варианты настройки отличаются и зависят от производителя, а иногда и модели устройства. Самый простой способ узнать, как отрегулировать термостат – воспользоваться инструкцией. Если она не сохранилась, ниже описаны варианты для агрегатов самых популярных брендов:

Samsung. Для регулировки используется панель управления. Понадобится нажать кнопку Fridge, расположенную на ней, и задать правильное значение. По умолчанию в холодильном отсеке отметка держится на уровне +3°C.

Gorenje. Для настройки служит поворотная ручка, которую можно вращать от отметки Max до Min. Оптимальный вариант – оставить термостат в положении Eco. Если в помещении холодно (ниже +16°C), рекомендуется перевести ручку в положение Max.

Indesit. Как и в предыдущем варианте, для настройки используется поворотная ручка. При этом градация терморегулятора идет от цифры 1 – максимальный холод, до цифры 5 – самый теплый режим.

Atlant. Настраивается с помощью поворотного регулятора с семибалльной шкалой. Если оставить ручку на цифре 0, компрессор прекратит работу.

Bosch. Температура устанавливается с помощью кнопочной панели управления. Предусмотрен дополнительный режим суперохлаждения, при активации которого температура быстро и равномерно снижается до отметки в 2°С.

Liebherr. Настройка также осуществляется на электронной панели. В большей части моделей регулировка холодильного и морозильного отсека происходят отдельно.

LG. Для регулировки нужно воспользоваться смежной или раздельной (отдельная настройка камер) электронной панелью.

Кроме настройки температурного режима важно соблюдать элементарные правила эксплуатации устройства. Например, не ставить в холодильник горячие блюда, поддерживать порядок на полках, складывать продукты с небольшим зазором для циркуляции воздуха и т.д.

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