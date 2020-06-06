Бренд Honor недавно представил новые смарт-телевизоры X1 Smart TV, но о некоторых их особенностях в компании не рассказали. Например, оказалось, что Honor X1 Smart TV включается всего за 2 секунды.

Такой скоростью включения не могут похвастаться даже некоторые флагманские смарт-телевизоры. 24 канал ознакомился с характеристиками необычного телевизора.

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Из спящего режима Honor X1 Smart TV выходит всего за 1 секунду. На выключение и переход в спящий режим также нужно не более 1 секунды.

Также телевизоры Honor X1 Smart TV выделяются отсутствием рекламы. Устройство выпускается в версиях с 50, 55-и 65-дюймовыми экранами с разрешением 4K.

Харакетристики Honor X1 Smart TV

Телевизоры Honor X1 Smart TV работают на основе фирменной платформы Hongmeng OS 1.0 (HarmonyOS). Производитель специально подчеркивает в описании на сайте и в магазинах, что эта платформа не включает рекламу.

Телевизор оснащается экраном с разрешением 4K (3840х2160 пикселей) с охватом 92% цветового пространства DCI-P3. Он обладает тонкими рамками, дисплей занимает 94% передней панели. Для улучшения изображения поддерживается технология динамической компенсации качества изображения MEMC, которая призвана сделать картинку на экране более плавной, а детали изображения – более четкими.

В основе лежит SoC Honghu 818, как и в прошлогодних Honor Smart Screen, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Это позволяет телевизору справляться с декодированием не только 4K, но и 8K на скорости 30 кадров в секунду. За звук отвечают четыре динамика мощностью 10 Вт, 31-сегментный эквалайзер и фирменная технология улучшения звука Huawei Histen.

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Цена

Первым регионом, где телевизоры появились в магазинах стал Китай. Сейчас предлагается только старшая модель в линейке – диагональю 65 дюймов. Она доступна с заметной скидкой для первых покупателей. 65-дюймовую версию можно купить за 420 долларов (11 168 гривен) вместо стандартных 462 долларов.