Китайский бренд Honor работает над выпуском нового фаблета (это устройство на грани смартфона и планшета). Он должен получить название Honor X10 Max.

Как передает Gizmochina, новинка должна стать преемницей Honor 8X Max, который выпустили еще в 2018 году.

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В Honor уже подтвердили, что великан Honor X10 Max официально презентуют 2 июля.

Что известно

По слухам, Honor X10 Max будет оснащен большим экраном (как гласит название) с диагональю 7,09 дюйма и разрешением 1080x2280 пикселей. Также он получит каплевидный вырез, где разместят фронтальную камеру. Ее разрешение составляет 8 Мп.

Разрешение основной камеры составит 48 Мп, она будет иметь только один модуль.



Honor X10 Max увидим уже в июле / Фото: Gizmochina.com

Honor X10 Max будет работать на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 800 5G. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Относительно цены – информации пока нет.