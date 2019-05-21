Флагманскую линейку смартфонов Honor 20 представили официально: характеристики и цена

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Honor 20 и Honor 20 Pro: характеристики и цена
Honor 20 представили официально: характеристики и цена

Китайская компания Huawei 21 мая провела в Лондоне официальную презентацию новой флагманской линейки смартфонов Honor 20. Больше всего внимание привлекает камера, которая получила сразу 4 модуля.

Honor 20 Pro

Дизайн. Смартфон получил All-View-дисплей с диагональю 6,26 дюйма. Для селфи-камеры инженеры использовали такое же решение, как и в флагмане от Samsung – Galaxy S10. То есть камеру спрятали в специальном вырезе в экране.

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Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели. Это действительно очень комфортное размещение, но не новое – уже несколько лет такое решение применяет Sony в своих смартфонах. Края смартфона по краям закруглены, что обеспечивает комфортное размещение в руке.

Honor 20 Pro
Honor 20 Pro в дизайне напоминает Samsung Galaxy S10

Новинка появится на рынке в двух цветах:

  1. Phantom Blue (комбинация зеленого и голубого)
  2. Phantom Black (комбинация черного и пурпурного)

Кроме того, компания разработала эксклюзивный дизайн смартфона, созданного совместно с модным брендом Moschino.

Камеры. Как мы уже упоминали, новинка получила 4 модуля основной камеры: главный датчик Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,4; телефотокамера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2,4; макрокамера 2 Мп (f/2,4); и суперширокоугольный модуль на 16 Мп (f/2,2). Камера обеспечивает качественную съемку как в дневное так и в ночное время, что доказывают снимки.

Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп с диафрагмой f/2,2.

Кстати, камеру новинки уже испытали в лаборатории DxOMark (популярный ресурс, тестирующий камеры). И она показала очень хороший результат в 111 баллов. При этом лидер рейтинга набирает всего на балл больше – это еще один флагман Huawei – P30 Pro.

Honor 20 Pro
У основной камеры 4 модуля

Характеристики. Honor 20 Pro работает под управлением фирменного процессора Kirin 980 (как и другие флагманы компании Huawei P30 и Pro P30). Инженеры добавили NFC-модуль для совершения бесконтактных оплат. Емкость батареи составляет 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (22,5 Вт).

Honor 20 Pro
Honor 20 Pro с 30-кратным зумом

Также новинка будет поддерживать технологию GPU Turbo 3.0, что адаптирует смартфон даже для очень требовательных игр.

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Цена. Стоимость версии Honor 20 Pro с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ флэш-памяти оценили в 599 евро (17 400 гривен).

Honor 20
Смартфоны поступят в продажу вскоре (точной даты пока не назвали)

Honor 20

Дизайн. Honor 20 отличается от продвинутой версии цветами. Он доступен в трех цветовых вариантах:

  1. Sapphire Blue
  2. Midnight Black
  3. Icelandic White

Камеры. Упрощенная версия тоже получила 4 модуля основной камеры, но их характеристики несколько проще. Так, разрешение основного модуля – 48 Мп с диафрагмой f/1,8; суперширокоугольный модуль 16 Мп (f/2); макрокамера 2 Мп (f/2,4); и модуль глубины на 2 Мп.

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Характеристики. В технических характеристиках модели отличаются емкостью аккумулятора. Honor 20 получил батарею на 3 750 мАч.

Цена. Модификация Honor 20 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 499 евро (14 800 гривен).

Honor 20
Honor 20 доступен в 3 цветах

Honor 20 Lite

Также в компании упомянули об упрощенной версии Honor 20 Lite. О ней говорили немного. Она получила тройную основную камеру: основной модуль на 24 Мп; 8-мегапиксельная широкоугольная камера; 2-мегапиксельный модуль глубины.

Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма. Селфи-камеру разместили в каплевидном вырезе. Кстати, ее разрешение составляет 32 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели.

Honor 20 Lite
Honor 20 Lite сохранил каплевидный вырез

Новинка доступна в 3 цветах:

  1. Phantom Blue (микс голубого и пурпурного)
  2. Phantom Red
  3. Midnight Black

Устройство будет работать на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Цена. Рекомендованная стоимость Honor 20 Lite составляет 299 евро (8 700 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Huawei
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