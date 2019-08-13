Обзор смартфона Honor 20: почему стоит обратить внимание на новый флагман

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Недавно флагманский смартфон от Huawei – Honor 20 – поступил в продажу в Украине. Новинка может похвастаться стильным дизайном, комфортным размером и сразу 4 модулями основной камеры.

Дизайн

Смартфон получил компактный размер с диагональю 6,26 дюймов. Тип дисплея – IPS. В верхнем левом углу инженеры разместили небольшое отверстие для фронтальной камеры (как у новых флагманов Samsung). Сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Эта же кнопка выполняет роль блокиратора.

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Honor 20
Камеру спрятали в "отверстии" в экране

С обеих сторон он покрыт каленым стеклом и обрамлен металлом. Задняя панель представлена зеркальной крышкой синего цвета (есть еще черная версия). Модули основной камеры разместили в вертикальном модуле справа и, несмотря на большое количество датчиков, выглядит все довольно аккуратно.

Разъема для наушников здесь уже нет, как и в большинстве современных флагманов.

Honor 20
Задняя крышка из стекла

Эргономика

У смартфона довольно компактные параметры. Он относительно легкий, как для устройства с двумя стеклянными поверхностями, – 174 грамма. Комфортно сидит в руке и выглядит тоньше, чем его стеклянные собратья.

При этом девайс очень скользкий и быстро собирает отпечатки пальцев – но это та цена, которую мы платим за стеклянный корпус.

Honor 20
У смартфона компактный размер и он удобно сидит в руке

Как я уже упоминала, сканер отпечатков пальцев размещен на боковой панели. Это кажется мне более удобным, чем на тыльной стороне – если брать смартфон правой рукой, то большой палец попадает сразу на правильное место. Он срабатывает очень быстро. Просто беру его в руки – и готово.

Также в Honor 20 есть функция разблокировки Face ID, которая тоже срабатывает за считанные миллисекунды. Хотя и производитель предупреждает – это не самый надежный метод блокировки смартфона.

Автономность

Емкость батареи составляет 3 750 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки SuperCharge (22,5 Вт). Она может зарядить батарею до 50% примерно за полчаса. А полной зарядки можно достичь менее, чем за 2 часа. Если использовать смартфон для повседневных задач, он может продержаться на одном заряде до полутора дней.

Honor 20
Смартфона хватает до полутора дней автономной работы

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Камеры

Ну и на десерт о камерах. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. Основная состоит из 4 модулей:

  1. Основной 48-мегапиксельный SONY IMX586, с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом;
  2. Ультраширокий модуль на 16 Мп с f/2.2 и углом обзора 117 градусов;
  3. Супермакро-модуль на 2Мп и с диафрагмой f/2.4 (фокусировка на расстоянии 4 см от объекта);
  4. Вспомогательный на 2 Мп для фото с эффектом боке.

Honor 20
Фото на Honor 20

Honor 20
Фото в режиме боке

В дневное время при хорошем освещении снимки получаются очень качественными, с хорошей детализацией. Однако, когда делаешь фото в помещении или при недостаточном освещении, – детализация несколько снижается.


Первое фото – обычный режим, второе – ночной

 

Honor 20

 

Фото в режиме макросъемки

Камеры поддерживают режим ночной съемки. С ним фото получаются лучше, но не идеальными.

Honor 20

Фронталка на 32 Мп

Первое фото – основной модуль, второе – ультраширокий

Цена

Honor 20 можно купить в Украине по цене 11 999 гривен в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Сейчас действует акционная цена. После 18 августа стоимость должна вырасти до 12 999 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 20

  • Дисплей
    Диагональ: 6,26 дюйма
    Тип: IPS
    Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
  • ПроцессорHiSilicon Kirin 980
    Количество ядер: 8
    Частота: 2,6 ГГц
  • Видеопроцессор
    Mali-G76 MP10

    ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  • КамераОсновная: 48,0 Мп + 16,0 Мп + 2,0 Мп + 2,0 Мп
    ​Фронтальная: 32 Мп
  • Аккумулятор3750 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie
  • Для игрТехнология GPU Turbo 3.0
  • Наличие NFCЕсть

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Обзоры Huawei
Источник: 24 Канал
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