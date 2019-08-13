Обзор смартфона Honor 20: почему стоит обратить внимание на новый флагман
Недавно флагманский смартфон от Huawei – Honor 20 – поступил в продажу в Украине. Новинка может похвастаться стильным дизайном, комфортным размером и сразу 4 модулями основной камеры.
Дизайн
Смартфон получил компактный размер с диагональю 6,26 дюймов. Тип дисплея – IPS. В верхнем левом углу инженеры разместили небольшое отверстие для фронтальной камеры (как у новых флагманов Samsung). Сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Эта же кнопка выполняет роль блокиратора.
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Камеру спрятали в "отверстии" в экране
С обеих сторон он покрыт каленым стеклом и обрамлен металлом. Задняя панель представлена зеркальной крышкой синего цвета (есть еще черная версия). Модули основной камеры разместили в вертикальном модуле справа и, несмотря на большое количество датчиков, выглядит все довольно аккуратно.
Разъема для наушников здесь уже нет, как и в большинстве современных флагманов.
Задняя крышка из стекла
Эргономика
У смартфона довольно компактные параметры. Он относительно легкий, как для устройства с двумя стеклянными поверхностями, – 174 грамма. Комфортно сидит в руке и выглядит тоньше, чем его стеклянные собратья.
При этом девайс очень скользкий и быстро собирает отпечатки пальцев – но это та цена, которую мы платим за стеклянный корпус.
У смартфона компактный размер и он удобно сидит в руке
Как я уже упоминала, сканер отпечатков пальцев размещен на боковой панели. Это кажется мне более удобным, чем на тыльной стороне – если брать смартфон правой рукой, то большой палец попадает сразу на правильное место. Он срабатывает очень быстро. Просто беру его в руки – и готово.
Также в Honor 20 есть функция разблокировки Face ID, которая тоже срабатывает за считанные миллисекунды. Хотя и производитель предупреждает – это не самый надежный метод блокировки смартфона.
Автономность
Емкость батареи составляет 3 750 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки SuperCharge (22,5 Вт). Она может зарядить батарею до 50% примерно за полчаса. А полной зарядки можно достичь менее, чем за 2 часа. Если использовать смартфон для повседневных задач, он может продержаться на одном заряде до полутора дней.
Смартфона хватает до полутора дней автономной работы
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Камеры
Ну и на десерт о камерах. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. Основная состоит из 4 модулей:
- Основной 48-мегапиксельный SONY IMX586, с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом;
- Ультраширокий модуль на 16 Мп с f/2.2 и углом обзора 117 градусов;
- Супермакро-модуль на 2Мп и с диафрагмой f/2.4 (фокусировка на расстоянии 4 см от объекта);
- Вспомогательный на 2 Мп для фото с эффектом боке.
Фото на Honor 20
Фото в режиме боке
В дневное время при хорошем освещении снимки получаются очень качественными, с хорошей детализацией. Однако, когда делаешь фото в помещении или при недостаточном освещении, – детализация несколько снижается.
Первое фото – обычный режим, второе – ночной
Фото в режиме макросъемки
Камеры поддерживают режим ночной съемки. С ним фото получаются лучше, но не идеальными.
Фронталка на 32 Мп
Первое фото – основной модуль, второе – ультраширокий
Цена
Honor 20 можно купить в Украине по цене 11 999 гривен в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Сейчас действует акционная цена. После 18 августа стоимость должна вырасти до 12 999 гривен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 20
- Дисплей
Диагональ: 6,26 дюйма
Тип: IPS
Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
- ПроцессорHiSilicon Kirin 980
Количество ядер: 8
Частота: 2,6 ГГц
- Видеопроцессор
Mali-G76 MP10
ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 48,0 Мп + 16,0 Мп + 2,0 Мп + 2,0 Мп
Фронтальная: 32 Мп
- Аккумулятор3750 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
- Для игрТехнология GPU Turbo 3.0
- Наличие NFCЕсть
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