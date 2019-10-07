Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире

Недавно сервис DXOmark, который специализируется на тестировании камер, оценил камеру флагманского смартфона Honor 20 Pro в 113 баллов. Это один из лучших показателей на рынке. Техно 24 проверил, как снимает флагман и его другие интересные фишки.

Дизайн и эргономика

Смартфон имеет приятный дизайн: стеклянная задняя крышка, металлическая рамка и All-View-дисплей. Последний означает наличие так называемой "дыры в экране", где спрятали фронтальную камеру (как в нынешних флагманах Samsung).

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Благодаря такому решению удалось значительно увеличить рабочую площадь дисплея – она ​​занимает 91,7% всей передней панели.

В принципе, он не слишком громоздкий и комфортно сидит в руке, хотя и довольно скользкий (из-за стеклянного корпуса).

Honor 20 Pro оснащен IPS-матрицей с диагональю 6,26 дюйма и разрешением 2340×1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев не встроили в экран, как во многих современных флагманов (дело в IPS дисплее), а разместили на боковой грани. На мой взгляд, это очень удобное расположение – просто берешь смартфон и палец попадает прямо на сканер. Кстати, такое размещение сканера часто можно увидеть в смартфонах Sony.



Honor 20 Pro получил интересный дизайн

Еще одна функция, которую уже давно практикует японская компания – функция для управления смартфоном одной рукой. Honor 20 Pro тоже ее имеет. Очень хорошая штука, особенно если этот девайс держать в женской руке.



Есть функция управления одной рукой

Конечно, есть face ID, но в компании предупреждают, что это не слишком надежный способ распознавания пользователя.

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Во время презентации было заявлено два варианта цвета: Phantom Black (комбинация черного и пурпурного) и Phantom Blue (комбинация зеленого и голубого). На украинском рынке доступен только последний. На мой субъективный взгляд – выглядит такой окрас роскошно – глубокий изумрудный цвет.

Основная камера, состоящая из 4 модулей, размещена вертикально в левом верхнем углу. Для меня такое размещение вполне приемлемое, хотя и некоторые из моих коллег считает, что более удачным решением было бы разместить модули камеры по центру.

Также замечу, что датчики заметно выпирают из корпуса, и если смартфон поставить на стол, он будет качаться и постукивать. Но меня лично это тоже не смутило, ведь я пользовалась телефоном в силиконовом чехле (его, кстати, добавляют в комплекте, как и защитное стекло – оно наклеено на экран уже с коробки). Поэтому чехол компенсирует это "выпирание".



Основная камера имеет 4 модуля

Производительность

Honor 20 Pro получил фирменный процессор HiSilicon Kirin 980 в паре с видеопроцессором Mali-G76 MP10. Доступна только одна модификация памяти – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной.

Kirin 980 – это топовый процессор, поэтому с производительностью здесь все хорошо. Кроме того, смартфон имеет технологию GPU Turbo 3.0, которая адаптирует его даже для очень требовательных игр. Единственный недостаток – он довольно быстро греется во время игр.



Honor 20 Pro в Украине можно приобрести в изумрудном окраске

С другими повседневными задачами устройство тем более удачно справляется.

В качестве операционной системы здесь Android версии 9.0 Pie с фирменной оболочкой Magic UI 2.1.0. К концу октября смартфон должен обновиться до Android 10.

Емкость батареи составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (22,5 Вт). Этого вполне достаточно для полутора дня работы.

Камеры

Главная фишка этого смартфона именно камера. Основная камера имеет сразу 4 модуля. Основной датчик – это датчик Sony IMX586 с разрешением 48 мегапикселей со светосилой ƒ/1.4 и оптической стабилизацией. Дополнительный широкоугольный модуль с разрешением 16 Мп (f/2,2) и углом захвата 117 градусов. Третий – это телемодуль с разрешением 8 Мп, и который позволяет получить 3-кратный оптический зум. Четвертый модуль обеспечивает макросъемку, что имеет разрешение 2 Мп.

Функции камеры

Он имеет функцию ночной съемки, поэтому делает удачные фото как при хорошем освещении, так и в сумерках или ночью. Зум неплохо передает детализацию объектов. Четвертая камера делает эффектные снимки крупным планом.

Примеры макросъемки

Фото на основной датчик камеры и широкоугольный

Фото с трехкратным зумом

Honor 20 Pro: портетний режим



Как снимает Honor 20 Pro

Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп со светосилой ƒ/2,0. Качество снимков хорошее, как при естественном, так и при искусственном свете. Камера умеет делать снимки с размытием фона.

Портретный режим

Видео можно снимать в разрешении 4К с хорошей стабилизацией съемки. Здесь классический набор функций, в частности slow mo и ускоренная съемка.

Фото сделанное в помещении

Селфи-камера

Цена в Украине

Сейчас на сайтах украинских ритейлеров новинку можно приобрести за 14 тысяч гривен. Это очень хорошая цена, как для флагмансього смартфона.

Ночной режим

Еще один пример ночной съемки

Стоит ли брать?

Однозначно, да. Обычно, когда в руки попадает флагман бюджетных брендов хочется добавить "Да, он не совершенен, но вы же цену видели". Здесь таких мыслей не возникает. Honor 20 Pro имеет премиальный вид, очень удачное решение с селфи-камерой, рядом с ним "монобровь" выглядит, как вчерашний день.

Как снимает Honor 20 Pro: видео

Honor 20 Pro: ускоренная съемка: видео

Honor 20 Pro: Slow-mo

Камера снимает тоже очень достойно. Единственное, к чему можно "придраться" – IPS-матрица. Флагманские смартфоны ассоциируют с OLED-дисплеями. Но на мой взгляд, это все-таки дело вкуса. Есть много сторонников IPS-дисплеев. Поэтому если вас это не смущает, и вы в поисках нового девайса, то обратите внимание на Honor 20 Pro.

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