Смартфон Honor 8X с поддержкой NFC поступил в продажу в Украине: характеристики и цена

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Honor 8X в Украине: характеристики и цена
Honor 8X в Украине: характеристики и цена

В Украине стартовали продажи нового смартфона от Huawei – Honor 8X. Кстати, это устройство будет иметь модуль, что поддерживает NFC, а это означает, что с его помощью можно будет осуществлять оплату товаров и услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе бренда Honor в Украине.

Дизайн Honor 8X

Новинка получила металлическую рамку корпуса с усовершенствованной технологией COF (chip-on-film), что позволило занизить нижнюю рамку экрана. При этом корпус – стеклянный. Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей, занимающий 91% всей лицевой панели.

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Также телефон оснастили режимом защиты зрения второго поколения, что снижает долю синего цвета в спектре подсветки экрана, соответственно и уменьшает нагрузку на глаза.

Honor 8X

Экран занимает 91% лицевой панели

Характеристики Honor 8X

Устройство работает на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также смартфон получил графический ускоритель Mali G51 и технологию GPU Turbo, что позволяет эффективнее использовать возможности аппаратных компонентов. В результате производительность графического модуля выросла на 130% по сравнению с предыдущим поколением.

Основная камера Honor 8X имеет два модуля 20 Мп+ 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Также камера поддерживает технологию искусственного интеллекта, что позволяет в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях и подбирать оптимальные параметры съемки для каждого кадра. Также ИИ поможет и в режиме ночной съемки, обеспечив четкие фотографии без использования штатива.

Емкость батареи Honor 8X составляет 3750 мАч.

Honor 8X

Honor 8X доступен в двух цветах

Цена Honor 8X

На украинском рынке смартфон появится в синем и черном цветах. Ориентировочная стоимость новинки – 7699 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Обзоры
Источник: Техно
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