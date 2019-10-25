Смартфон Honor 9X представили на глобальном рынке

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Huawei Honor 9X – технические характеристики, цена, камера
Honor 9X представили на глобальном рынке / rozetked.me

Компания Huawei представила на глобальном рынке смартфон своего суббрнеда – Honor 9X. Устройство отличается оригинальным дизайном с выдвижной селфи-камерой и доступной ценой.

Характеристики

Honor 9X может похвастаться тройной камерой 48 Мп и 6,59-дюймовым FullView дисплеем, то есть 16-мегапиксельная селфи-камера выдвижная.

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Камера имеет поддержку искусственного интеллекта, а также режим ночной съемки AIS Super Night Mode, обеспечивающий высокое качество фотографий даже при слабом освещении. Второй модуль основной камеры – широкоугольный 2-мегапиксельный датчик с углом обзора 120 градусов.

Что касается дисплея, то его диагональ составляет 6,59 дюйма без вырезов, а в общем дисплей занимает 91% поверхности передней панели.

Новинка работает на фирменном процессоре Kirin 810 с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предусмотрено до 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Honor 9X
Honor 9X получил уникальный дизайн

Как рассказали в пресс-службе бренда, для этой модели разработали уникальный дизайн корпуса. Задняя панель отражает и преломляет свет, создавая динамическое изображение в форме X. Смартфон будет доступен в двух цветах: сапфировый синий и полуночный черный.

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Honor 9X в Украине

Вскоре новинка появится и на украинском рынке. Информацию о старте продаж Honor 9X, а также его цене обещают сообщить уже в ноябре.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Huawei Смартфоны Техно
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