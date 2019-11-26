Honor MagicWatch 2: представили смарт-часы с возможностью приема звонков

Компания Huawei представила новые смарт-часы Honor MagicWatch 2. Гаджет получил ряд полезных функций, одна из которых – возможность приема вызовов.

Дизайн и основные характеристики

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Honor MagicWatch 2 доступны в двух размерах – 42 и 46 миллиметров. Первая версия получила экран с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454 × 454 пикселей, а вторая – 1,19 дюйма с разрешением 390 × 390 пикселей.



Honor MagicWatch 2 получил стильный дизайн

Обе модели имеют защиту от влаги и корпус из нержавеющей стали марки 361L.

"Сердцем" Honor MagicWatch 2 стал фирменный процессор Kirin A1, который разработали специально для нательных устройств. Чип дополнен 4 ГБ встроенной памяти, которую можно использовать для хранения музыки.



Honor MagicWatch 2 поддерживает 15 различных режимов тренировки

Основные функции

В отличие от первого поколения MagicWatch, новые смаарт-часы получили функцию приема звонков. С помощью встроенного динамика и микрофона пользователь может отвечать на входящие звонки, не вынимая смартфон из кармана. Также в Honor MagicWatch 2 предусмотрена поддержка Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC.

Honor MagicWatch 2 дает возможность отслеживать пульс, фазы сна и 15 различных режимов тренировок, в том числе бег, ходьбу, езду на велосипеде, триатлон, плавание в бассейне. По заявлению производителя, новые смарт-часы могут обеспечить до 14 дней непрерывной работы от одного заряда.



Цвета Honor MagicWatch 2

Цена

Honor MagicWatch 2 (версия 46 миллиметров) будет стоить 1 199 юаней (ориентировочно 4 100 гривен)

(версия 46 миллиметров) будет стоить 1 199 юаней (ориентировочно 4 100 гривен) Honor MagicWatch 2 (версия 42 миллиметра) обойдется покупателям в 1 099 юаней (около 3 800 гривен)

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