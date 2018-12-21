Honor View 20: в сети появилась новая информация о "дырявом" смартфоне

Недавно в Китае провели закрытую презентацию смартфона Honor View 20, однако на ней мало раскрыли подробностей относительно начинки новинки. Но за несколько дней до официального анонса производитель сообщил несколько важных деталей о новом смартфоне, в том числе и цену.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Не только "дырявые" дисплеи: Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камеры

Два новых постера, которые появились в сети, указывают на то, что емкость аккумулятора Honor V20 составит 4000 миллиампер часов. Заявлена и поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Кроме того, стали известны первые подробности о фронтальной камере, расположенной в круглом отверстии в экране – ее сенсор получит разрешение 25 Мп. Ранее сообщалось, что основную камеру аппарата обеспечат модулем Sony IMX586 на 48 Мп.



Honor View 20 получит аккумулятор на 4 000 миллиампер часов

По имеющейся информации, смартфон оснастят процессором Kirin 980, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 64 или 128 ГБ.

Помимо официального изображения базовой версии устройства в сеть утекла фотография его лимитированной версии под названием Maserati Edition. На снимке видна лишь задняя крышка смартфона с тройной камерой и фирменными логотипами компаний.



Эксклюзивная версия Honor V20 Maserati Edition

Сканер отпечатков пальцев на корпусе отсутствует, вероятно, он разместился под экраном или на кнопке питания. На нижнем торце расположены стереодинамики и разъем USB Type-C. Левая кромка лишена элементов управления – судя по всему, они расположены на правой грани смартфона.

Читайте также: Xiaomi готовит к выходу новый модельный ряд смартфонов

Цена Honor V20 Maserati Edition пока не сообщается, но на одном из свежих постеров засветились ценники на различные конфигурации "обычной" версии устройства. По сведениям ресурса Slashleaks, вариант с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ обойдется покупателям примерно в 405 долларов (около), модификация 6 / 128 ГБ будет стоить ориентировочно 478 долларов (около).



Цена Honor View 20

Новинку официально представят на специальном мероприятии в Китае, которое состоится 26 декабря. Позже, 22 января 2019 года, пройдет презентация глобальной версии новинки под названием Honor View 20.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно