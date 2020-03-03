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Хорошие новости для Apple: Foxconn восстановит плановое производство в марте

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В настоящее время к работе вернулась половина сотрудников Foxconn. По требованию правительства, все рабочие должны были пройти карантин, прежде чем вернуться на свои места после новогодних праздников.

Очевидно, оптимистичные прогнозы связаны с замедлением появления новых случаев заболевания коронавируса в Китае, сообщает CNBC.

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Сборка iPhone проходит на фабрике в городе Чжэнчжоу. Однако Foxconn является лишь частью цепочки поставок. Всего у Apple больше 200 поставщиков, многие из которых расположены в Китае.

Ранее The Wall Street Journal опубликовал информацию, что Apple планировала перенести производство во Вьетнам или Индию, однако руководство отвергло эту идею.

Акции Apple за время приостановки работы Foxconn снизились больше чем на 20%.

Кроме того, аналитик TF International Securities Мин-чи Куо прогнозирует, что в результате распространения коронавируса продажи iPhone в первом квартале 2020 года снизятся на 10%.

Остановка поставок смартфонов

Apple, Huawei (включая бренд Honor), Xiaomi, Vivo, realme, ZTE и Lenovo в конце января отложили поставки своих устройств на две недели из-за вспышки коронавируса.

Из-за ситуации в городе Ухань китайским фабрикам пришлось продлить каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля.

Стоит отметить, что многие модели iPhone, iPad и Apple Watch собираются на заводах Foxconn и производственных площадках Pegatron Corp, которые расположены в нескольких сотнях километров от закрытого на карантин города Ухань.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Apple IT-бизнес
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