Хорошие слухи: iPhone 2020 может иметь в комплекте беспроводные AirPods

Компания Apple уже в следующем году будет доукомплектовывать будущую новинку – iPhone 2020 – своими фирменными беспроводными наушниками AirPods.

Об этом заявляет издание DigiTimes, ссылаясь на собственные источники, которые СМИ не называет. Об этом пишет gizmochina.com.

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Как пишет издание, такие производители смартфонов, как Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году комплектовать свои новые модели флагманских смартфонов беспроводными наушниками.

Стоит ли верить

Что касается именно Apple, то такая информация вызывает некоторое сомнение, ведь даже первое поколение Apple AirPods стоит 160 долларов (4 тысячи гривен) на официальном сайте компании.

Поэтому выглядит немного наивно надеяться, что корпорация раскошелится на такой дорогой гаджет в комплектации нового iPhone.

С другой стороны, продажи новых iPhone постоянно снижаются. Самой популярной моделью iPhone является самый бюджетный смартфон в линейке 2018-iPhone Xr. Поэтому наушники могут улучшить эту ситуацию относительно продажи флагманов.

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