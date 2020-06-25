Недавно сервис микроблогами Twitter добавил возможность записывать голосовые твиты вместо текста. Функция довольно быстро набрала популярность, однако недавно в социальной сети начали появляться аудиотвиты с порно.

Как сообщает 24 канал, Twitter запустил функцию аудиотвитов 19 июня. Пользователи получили возможность оставлять сообщения длиной в 140 секунд.

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Сначала Twitter никак не обозначал подобный контент, хотя должен был ставить отметку "медиа файл деликатного характера", отметили в издании OneZero. Правда, позже метки все же появились.

Твиты с аудиопорно – это не самое страшное, с чем могут столкнуться пользователи. Профессор университета Колорадо Кейси Финслер отметила, что голосовые твиты могут использовать не только для аудиопорно, но и для распространения расистских, сексистских или гомофобных высказываний. По мнению Финслер, аудиоконтент можно регулировать так же, как текст или видео – если при модерации видео или текста сразу видно, с чем имеешь дело, то с аудио никогда неизвестно, что тебя ждет, добавила профессор.

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Решение проблемы

Как в результате поступит Twitter, неизвестно. Один из вариантов – модерация голосовых твитов с помощью искусственного интеллекта, который может автоматически транскрибировать аудио. В компании уже отметили, что изучают возможность транскрипции аудиотвитов. Сейчас голосовые сообщения в Twitter не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Пока функция доступна только для некоторых пользователей iOS.