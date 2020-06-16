После долгого "затишья" тайваньская компания HTC без лишнего медийного шума выпустила сразу две новинки под управлением Android 10. В обновленное портфолио вендора вошли модели U20 и доступный Desire 20 Pro. Оба устройства получили процессоры Snapdragon и продвинутый набор датчиков основной камеры.

24 канал детально ознакомился с представленными телефонам компании HTC.

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Смартфон HTC U20 5G

Гаджет получил 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1800 пикселей. Смартфон построен на базе мобильной платформы Snapdragon 765G и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. На тыльной стороне устройства размещен модуль основной камеры, представленный четырьмя сенсорами с разрешением 48, 8 (широкоугольная оптика), макрообъектив и 2 Мп датчиком глубины. В экране разместили 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Устройство также имеет сканер отпечатков пальцев, который разместили на задней крышке гаджета. За автономность модели отвечает встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Видео HTC U20 5G:

Цена HTC U20 5G

Стоимость HTC U20 5G составляет 640 долларов (17 127 гривен).

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Смартфон HTC Desire 20 Pro

Вторая новинка получила 6,5-дюймовый экран и восьмиядерный процессор Snapdragon 665. При этом смартфон оснащен тем же набором камер и аккумулятором, что и в модели U20 5G. Еще одной особенностью аппарата стал встроенный накопитель на 128 ГБ.

Видео HTC Desire 20 Pro:

Цена HTC Desire 20 Pro

Смартфон HTC Desire 20 Pro обойдется покупателям в 303 доллара (8108 гривен). Дату начала продаж обеих новинок производитель объявит позднее.