HTC работает над собственным 5G-смартфоном

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HTC работает над собственным 5G-смартфоном
HTC работает над собственным 5G-смартфоном / Фото из свободных источников

Ресурс Phandroid распространил информацию о том, что компания HTC может отказаться от выпуска мощного смартфона U13, в пользу аппарата среднего уровня. Однако HTC заверила, что такие слухи не соответствуют действительности, хотя компания и работает над "чем-то новым".

Об этом сообщает cnbeta.com.

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Тайваньский производитель сообщил, что в ближайшее время их усилия будут сосредоточены на развитии средств искусственного интеллекта, блокчейн-технологий и инструментов виртуальной реальности.

Кроме того, HTC планирует выпуск устройств с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Возможно, выпуск U13 отложен по той причине, что в этом аппарате компания намерена реализовать поддержку 5G.

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Теги: Техно Смартфоны HTC
Источник: Техно
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