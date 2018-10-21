Во вторник, 16 октября, мир всколыхнула новость о том, что один из соучредителей корпорации Microsoft Пол Аллен умер от тяжелой болезни. Техно 24 подготовил для вас биографию программиста, который вне всякого сомнения сделал огромный вклад в развитие компьютерных технологий.

Детство и юность Пола Аллена

Родился Пол Аллен 21 января 1953 года в Сиэтле. Его мать Эдна Фей Гарднер была преподавательницей, а отец Кеннет Аллен – военнослужащим, с 1960 года работал помощником директора библиотечного комплекса Вашингтонского университета. Родители Пола использовали мягкий способ воспитания ребенка. Парень научился читать еще до того, как пошел в школу, и любил технику. В четвертом классе Пол серьезно увлекался химией, а в шестом – начал изучать электронику.

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После окончания 6 класса, Пол Аллен поступил в наиболее привилегированную школу в Сиэтле – "Лейксайд", где на занятиях по программированию познакомился с Биллом Гейтсом. Вскоре недалеко от дома Аллена Computer Center Corporation набирала людей для тестирования компьютера PDP-10 производства корпорации Digital Equipment. Он и его приятели по школе проводили там все свободное время.

Позже компания Information Service Inc. заказала Полу и трем его друзьям (включая Билла) разработать программу расчета платежных ведомостей на языке программирования Кобол; взамен они получали бесплатное рабочее время на PDP-10. Свою компанию они назвали Lakeside Programming Group, но завершить работу так и не смогли.

Юные Пол Аллен и Билл Гейтс

Позже, когда Пол Аллен учился в колледже, Билл получил работу по обработке информации от компании, которая изучает транспортные потоки. Для разработки аппаратного обеспечения понадобился третий компаньон – Пол Гилберт, свое объединение и устройство для считывания дорожного трафика и составления отчета для дорожных инженеров они назвали Traf-O-Data. Название придумал сам Гейтс, которое образовал от словосочетания "jack-o'-lantern", что в переводе означает фонарь-тыкву. Для разработки программы под Intel 8008 пришлось эмулировать его на более мощном компьютере IBM 360.

25 декабря 1972 года Бад Пемброк, который пригласил Пола и Билла работать на Information Service Inc., призвал их работать в компании TRW, где разрабатывался большой программный проект для Бонневильского энергетического управления.

А уже в 1974 году компания MITS сообщила о производстве первого в мире персонального компьютера, который получил название Altair. Неразлучные друзья быстро сообразили, что создателям ПК предстоит большая работа над созданием удобного языка программирования, без которого их разработка окажется малополезной. Кроме того, у Билла и Пола сохранились собственные наработки от деятельности Traf-O-Data.

Давние друзья Пол Аллен и Билл Гейтс

Оценивая достижения обеих программистов сейчас, сложно поверить, что когда-то им пришлось проявить немалое упорство и настойчивость, чтобы убедить руководство MITS в необходимости взять их на работу. Но, к счастью, договоренность была достигнута, и работа закипела. Приятели получили полноценный контракт, согласно которому обязывались разработать для Altair язык программирования, а также получили собственный офис для продуктивной работы.

Основание Microsoft

Название Micro-Soft друзья впервые использовали в 1975 году. Соответствующая строка была включена ими в исходный код разработанного интерпретатора для языка программирования BASIC. Аллен и Гейтс, чей вклад в информатику сложно недооценить, долго ломали голову над названием своей фирмы, и лаконичное "Майкрософт" в результате показалось им самым лучшим вариантом. Суть названия ясна: разработка программного обеспечения для микрокомпьютеров.

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Постепенно заниматься производством персональных компьютеров начинали все больше брендов, и все они обращались в Microsoft, так как Билл Гейтс и Пол Аллен уже имели необходимые разработки. А в 1980 году одаренные и предприимчивые программисты получили настоящую популярность, взяв заказ на разработку операционной системы в IBM, купив по разумной цене операционку Q-DOS в разработчика Тима Патерсона, переделав ее в PC-DOS и получив от этого огромную прибыль.

Пол Аллен и Билл Гейтс основали свою компанию в 1975 году

В 1983 году Аллен, состояние которого на тот момент заканчивалось на значительное количество нулей, продал все свои акции компании по 10 долларов за штуку, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. Одна из причин такого решения заключалась в разногласиях с давним другом, другая – в болезни Аллена, на борьбу с которой программист потратил около двух лет.

Увольнение с Microsoft и другая деятельность Пола Аллена

В мемуарах 2011 года Аллен пролил свет на подоплеку своего ухода: в то время как он не хотел посвящать свою жизнь Microsoft, Гейтс был полностью сконцентрирован на работе и развитии компании. По настоянию Гейтса партнеры неоднократно пересматривали свои доли в бизнесе, причем Аллен уступал в пользу Гейтса.

Мой партнер хотел захватить как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. С этим я смириться не мог... Тогда я подумал, что в какой-то момент я вынужден буду уйти,

– написал Аллен в своей книге.

После ухода из Microsoft Пол Аллен стал заниматься инвестированием, в частности, он потратил более 1 миллиарда долларов на развитие таких компаний, как AOL, Ticketmaster, Egghead Software и другие.

В 2000 году он субсидировал создание первого частного суборбитального корабля SpaceShipOne, который выдержал два успешных гражданских космических запуска и таким образом выиграл Ansari X Prize. В 2005 году он вложил деньги в строительство большого радиотелескопа для поиска внеземной жизни, который получил название Allen Telescope Array.

В 2011 году Аллен стал одним из основателей компании Stratolaunch Systems, реализующей проект по созданию авиационно-космической системы "воздушного старта" для доставки грузов в космос. Аллен заявлял о готовности вложить в проект до 200 миллионов долларов.

Пол Аллен был горячим поклонником спорта

Кроме того, Пол Аллен занимался благотворительностью, на которую потратил около 2 миллиардов долларов. В 2014 году он выделил 100 миллионов долларов на борьбу с вирусом Эбола, а два года спустя – 30 миллионов на финансирование жилья для бездомных Сиэтла.

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Пол Аллен был большим поклонником спорта. Он владел профессиональными спортивными командами Seattle Seahawks с Национальной футбольной лиги и Portland Trail Blazers из Национальной баскетбольной ассоциации и был частичным владельцем футбольного клуба Seattle Sounders лиги MLS.

Борьба с болезнью и смерть Пола Аллена

В 1982 году в Пола Аллена обнаружили лимфому Ходжкина – рак лимфатической системы, который характеризуется злокачественным увеличением лимфатических узлов. В ходе лечения бизнесмена облучили большими дозами радиации, а после этого ему пересадили костный мозг. В итоге ему все же удалось победить болезнь.

В 2009 году у Аллена зафиксировали другой вид онкологии лимфатической системы – неходжкинскую лимфому, от которой он также вылечился после курса химиотерапии. Однако уже в 2018 году страшная болезнь вернулась к Аллену и 15 октября 2018 года после осложнений онкологического заболевания один из соучредителей Microsoft умер в возрасте 65 лет.

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