Huawei Freebuds 3i: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Украинское подразделение Huawei провело онлайн-трансляцию и представило в Украине новые беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i. Они получили стильный дизайн и технологию активного шумоподавления.

Как рассказали представители Huawei 24 каналу, новый дизайн обеспечивает более надежную "усидчивость" наушников в ушах.

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Что еще интересного

Huawei Freebuds 3i получили два внешних и один внутренний микрофон. Внешний микрофон может обнаруживать и подавлять посторонний шум. А внутренний улавливает другие шумы в ваших ушах для максимального подавления, активно снижая фоновый шум до 32 дБ.



Huawei FreeBuds 3i получили стильный и комфортный дизайн / Пресс-служба Huawei

В общем три микрофона обеспечивают полное шумоподавление для повышения качества разговора по телефону или прослушивания музыки.

Также стоит обратить внимание на экосистему Huawei. Наушники сразу синхронизируются со всеми устройствами Huawei. Нужно лишь нажать на pop-up окно на смартфоне, и после открытия зарядного кейса Huawei Freebuds 3i произойдет автоматическое подключение.

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Huawei FreeBuds 3i оснащены большими 10-миллиметровыми динамическими драйверами, которые помогают воспроизводить мощные басы. Кроме того, высокочувствительные полимерные композитные мембраны оптимально настроены для обеспечения подлинного и сбалансированного звучания.

Старт продаж

Наушники Huawei FreeBuds 3i поступят в продажу в двух классических цветах

Черный (Carbon Black)

Белый (Ceramic White)

Новинка появится в продаже в середине июня.