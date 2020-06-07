Компания Huawei представила новую беспроводную Bluetooth-колонку под названием FreeGo. Ее особенностями стали компактные размеры, металлический корпус и наличие ряда полезных функций, включая режим громкой связи и быструю зарядку.

24 канал ознакомился с карманной колонкой Huawei FreeGo и всеми ее характеристиками и особенностями.

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Дизайн

Huawei FreeGo визуально представляет собой "шайбу" диаметром 120 миллиметров. Несмотря на небольшие размеры, внутри устройства разместились сразу два динамика и один пассивный излучатель из алюминиевого сплава для "прокачки" низких частот.



Портативная "карманная" колонка Huawei FreeGo

"Начинка"

Помимо возможности воспроизведения музыки через Bluetooth, гаджет примечателен наличием модуля NFC для быстрого сообщения со смартфоном без дополнительных настроек.

Новинка также оснащена двумя микрофонами с усилителем, с помощью которых ее можно использовать в качестве динамика громкой связи. По заявлению производителя, четко передавать голос пользователя устройство может с расстояния до трех метров. Дополняет список особенностей портативной колонки функция быстрой зарядки через порт USB Type-C: пятнадцати минут в розетке устройству хватит на 2 часа непрерывного воспроизведения музыки.

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Цена

А вот здесь пока производитель молчит. Сообщили лишь, что максимальное время автономной работы и цена гаджета будут объявлены производителем позже. Старт продаж портативной новинки ожидается в середине июля текущего года.