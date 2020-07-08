Недавно мы сообщали, что китайский производитель Huawei впервые в истории возглавил мировой рынок смартфонов. Это стало настоящей неожиданностью, ведь в 2019 году компания попала в санкционный список США, а их смартфоны остались без сервисов Google.

Сначала можно было предположить, что это временный случай. Однако, эксперты прогнозируют – Huawei сможет обогнать Samsung по итогам второго квартала и продолжит возглавлять рынок смартфонов, передает Gizmochina.

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Почему лидер изменился

В целом глобальные продажи смартфонов во втором квартале 2020 года снизились. Однако, больше всего пострадает именно Samsung. Это и пошатнет позиции компании на рынке.

По итогам первого квартала, поставки смартфонов Samsung снизились на 30%. При этом поставки смартфонов Huawei хоть и снизились, но не слишком существенно.

Очень важную роль на мировом рынке смартфонов играет Китай. На этом рынке Samsung занимает более 1%, а доля Huawei превышает 60%.

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Интересно, что спрос на смартфоны от Huawei растет даже несмотря на отсутствие поддержки некоторых приложений и сервисов Google.

Эксперты предполагают, что давление со стороны США подталкивает китайцев активнее покупать родные смартфоны. Плюсом также можно считать тот факт, что Huawei развивает свои мобильные сервисы и магазин приложений AppGallery.