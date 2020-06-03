Кроме смартфонов компания Huawei выпускает продвинутые роутеры и другое телекоммуникационное оборудование. Одной из последних новинок компании стал портативный маршрутизатор Mobile WiFi 3 с поддержкой сетей третьего и четвертого поколения.

Новое устройство от Huawei пригодится, если нужно иметь интернет для нескольких устройств под рукой всегда, или во время путешествия, рассказывает gizmochina.

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Особенности Huawei Mobile WiFi 3

При весе всего 72 грамма и толщине 14 мм Huawei Mobile WiFi 3 без проблем помещается практически в любом кармане и не займет много места в сумке.



Карманный роутер Huawei Mobile WiFi 3

Роутер поддерживает 11 частотных диапазонов 4G/3G, позволяя одновременно подключать до 16 устройств. Максимальная скорость передачи данных составляет 150 Мбит/сек. Внутри установлен аккумулятор емкостью 1500 мАч, что обеспечивает до 6 часов непрерывной раздачи интернета.



Роутер станет незаменимым инструментом во время путешествия

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Цена Huawei Mobile WiFi 3

Huawei Mobile WiFi 3 выпускается в черном и белом цветах. Цена роутера в Китае составляет 42 доллара (1 123 гривны).