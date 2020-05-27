Huawei заявила о прорыве в разработке антенн для 5G

Китайский техногигант Huawei сделал прорыв в сфере разработки 5G-антенн. Новую конструкцию назвали CableFree и она улучшает возможности антенн базовой станции 5G.

Как известно, этот стандарт связи предусматривает использование новых диапазонов и большего количества подключений антенн. Поэтому новая конструкция должна улучшить покрытие в высокочастотном диапазоне 5G, передает phonearena.

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Преимущества

В компании говорят, что CableFree повышает эффективность излучения антенны на 20. Для поддержки 4G было достаточно мощности 500-600 Вт. Однако, 5G требует, чтобы антенны могли работать с мощностью 1 кВт.

При этом CableFree увеличивает мощность антенны на более 80%. Кроме того, она уменьшает вес антенн, поэтому такие антенны легче устанавливать. В частности, шестиполосная антенна на базе CableFree на 10 кг легче аналогов, а вес многоканальных антенн уменьшается аж на 50 кг.



Так выглядит 5G-станция Huawei / Фото phonearena.com

Также CableFree уменьшает использование винтов и точек пайки на 80%. Производитель отмечает, что CableFree поможет построить эффективные и высокопроизводительные сети 5G.

5G в Украине

Ранее прогнозировали, что сеть 5G в нашей стране может появиться в 2020 году. Однако, до сих пор не проводят испытаний, поэтому это может произойти позже. Сейчас Украина сосредоточила усилия на расширении покрытия 4G.

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В Министерстве цифровой трансформации планируют покрыть 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и социальных объектов интернетом 4G до 2024 года.