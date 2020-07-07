Смартфоны Huawei Mate X и Mate Xs оснащены дисплеями с изгибом наружу – но похоже, что производитель все же решил пересмотреть форм-фактор нового поколения гибких устройств. В сети появились данные о регистрации неанонсированной модели китайского производителя с необычной для фирменной линейки конструкцией.

Недавно Huawei подала заявку на новый товарный знак Mate V. Факт регистрации интересен тем, что в апреле 2020 года компания уже запатентовала дизайн гаджета, предусматривающий наличие гибкого дисплея, складывающегося внутрь, сообщает LetsGoDigital.

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Интересные особенности смартфона

Инсайдеры тут же связали это с планами компании представить новый аппарат с гибким дисплеем, который будет складываться внутрь, как и у решений других вендоров, которые ранее выпустили сгибающиеся устройства.



Изображение с патента Huawei

Новинке приписывают матрицу с частотой обновления 120 Гц, и, по данным некоторых источников сети, поддержку фирменного стилуса M Pen. Анонс HUAWEI Mate V ожидается в конце 2020 года, подробные технические характеристики гаджета неизвестны.



Смартфон будет сгибаться экраном в середину а не на верх, как предыдущая версия