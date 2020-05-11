Huawei запатентовала новую технологию размещения камер под дисплеем

Установку модуля фронтальной камеры под поверхность дисплея смартфона рассматривают сразу несколько производителей. Впрочем, готовые решения такого типа еще не появились на рынке из-за необходимости доработки технологии.

Свой вариант "невидимой" фронталки разработала компания Huawei – в базе данных китайского регулятора CNIPA появился документ с описанием соответствующей технологии, рассказывает Gizchina.

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Конструкция предусматривает специальную пластину с RGB-светодиодами, расположенную между селфи-камерой и защитным стеклом – она осуществляет проекцию излучения в область экрана, где установлен датчик. Смешение спектров, управляемое электроникой гаджета, позволяет отобразить на дисплее необходимый цвет.



Технология Huawei описанная в патенте

Модуль преломляет изображение таким образом, что оно попадает именно в область, где находится фронталка. Таким образом компании удалось добиться естественной цветопередачи на экране и высокого уровня яркости и контрастности, делая присутствие сенсора под стеклом практически незаметным. В момент съемки участок над камерой вероятно будет становиться прозрачным.

Ожидается, что до конца года представить первые устройства, фронтальные камеры которых будут скрыты под дисплеем, планируют сразу несколько производителей смартфонов.

Аналогичный патент Xiaomi

Ранее патент на подобную технологию по размещению камеры под дисплеем смартфона от Xiaomi показало нидерландское издание LetsGoDigital.

Когда камера включена, область дисплея над сенсором становится прозрачной, что позволяет сделать снимок. Xiaomi – одна из первых компаний, которая продемонстрировала прототип с подэкранной камерой. Однако до сих пор технология не применяется в готовых устройствах.

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