Huawei анонсировала умный удлинитель с функцией быстрой зарядки

Компания Huawei анонсирует новый продукт в категории интернета вещей под названием HiLink Zhengtai Smart Power Strip. Устройство по сути является умным удлинителем с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Новинка доступна на краудфандинговой платформе в Китае.

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Особенности гаджета

Устройство под названием HiLink Zhengtai оснащен девятью разъемами, среди которых – 3 порта USB Type-A. Один из них окрашен в фиолетовый цвет и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, рассказывает Gizmochina. Его можно использовать, как блок питания для Huawei Mate 20 Pro, Mate 30 Mate Xs, P30 Pro, Nova 5 Pro, HONOR V30, MatePad Pro и других гаджетов.



HiLink Zhengtai Smart Power Strip

Остальные шесть розеток подойдут для подключения бытовой техники с различными типами вилок. Кроме того, удлинитель получил Wi-Fi модуль Huawei HiLink и работает под управлением операционной системы LiteOS. Команду на включение или отключение нужного гнезда можно отдать с помощью разумной колонки или смартфона, расширив таким образом список функций других устройств из экосистемы. Управлять питанием устройств можно как непосредственно, так и по таймеру.

Цена

Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip уже доступен для заказа в Китае по цене 18 долларов, дата начала продаж будет объявлена позже.

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