Фитнес-трекер Huawei Band 4 поступил в продажу в Украине: цена

В Украине стартовали продажи нового фитнес-трекера от Huawei — Huawei Band 4. Интересно, что владельцы Band 4 смогут менять циферблаты зависимости настроения — Huawei Watch Face Store можно изменить экраны в разных стилях.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе Huawei в Украине. Доступны две модели фитнес-браслета – Huawei Band 4 и Huawei Band 4e.

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Дизайн

Новинки оснащены сенсорным OLED-дисплеем, при этом Band 4 получил диагональ 0,96 дюйма, а Band 4e – 0,5 дюйма. Huawei Band 4 доступен с гипоаллергенными ремешками в розовом, оранжевом и черном цветах.



Band 4e можно прикреплять к одежде

Кстати, Huawei Band 4е имеет специальную пряжку, поэтому его не обязательно носить на руке, девайс можно прикрепить к одежде или обуви.

Характеристики

Huawei Band 4 и Band 4e получили новые режимы для спорта. Да, Band 4 поддерживает 9 спортивных режимов. У Huawei Band 4е, кроме того, доступен и баскетбольный режим. Позволяет отслеживать высоту прыжков, расстояние, сожженные калории, среднюю и максимальную скорость движения во время игры в баскетбол и тому подобное.

Кроме того, браслеты поддерживают функции интеллектуального обнаружения движения, мониторинга сна, поиска телефона с помощью Bluetooth и оповещения о полученных сообщениях и звонках.

Huawei Huawei Band 4 доступен в нескольких цветовых вариантах

Еще одна изюминка – функция TruSeen TM 3.5 с поддержкой искусственного интеллекта. Она контролирует сердечный ритм с высокой точностью. Если частота сердечных сокращений превышает норму, фитнес-браслет сообщает владельца с помощью вибрации.

Технология Huawei TruSleep TM 2.0 отслеживает сердцебиение во время сна, чтобы определить четыре фазы (глубокий сон, легкий сон, быстрый сон, пробуждение) и проанализировать качество отдыха, а также дать соответствующие рекомендации. Huawei Band 4 можно использовать как пульт управления для камеры смартфона.

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Huawei Band 4 уже можно купить

Что касается автономности, Band 4 работает на одном заряде больше недели. При этом Band 4e нельзя не заряжать до 12 дней.

Цена. Обе новинки уже поступили в продажу.

Huawei Band 4 оценен в 999 гривен;

Huawei Band 4e можно приобрести за 499 гривен.

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