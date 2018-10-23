Huawei готовит бюджетный смартфон с топовыми характеристиками

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Huawei готовит бюджетный смартфон с топовыми характеристиками
Huawei готовит бюджетный смартфон с топовыми характеристиками / Фото из открытых источников

В сети появились подробности относительно нового бюджетного смартфона Huawei Nova 4. Известно, что устройство получит флагманские характеристики, но его цена не будет превышать 400 долларов.

Об этом сообщает iGeekPhone.

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По данным источника, Huawei Nova 4 будет работать на топовом процессоре Kirin 980, как у смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Кроме того, новинка получит двойную основную камеру и двойную фронтальную с разрешением 26 мегапикселей. Камера получит ряд функций по улучшению снимков на базе системы искусственного интеллекта.

Huawei Nova 4 также оборудуют мощной батареей на 4 100 миллиампер часов.

Huawei Nova 4
Тизер Huawei Nova 4

Еще одной особенностью станет возможность работы в сотовых сетях пятого поколения. По крайней мере, одна из версий будет с поддержкой 5G.

Ориентировочная цена на Huawei Nova 4 составляет 400 долларов (около 10 600 гривен). Для таких технических характеристик это довольно гуманная стоимость.

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Теги: Техно Смартфоны Цены Huawei
Источник: Техно
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