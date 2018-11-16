Huawei готовит к выходу очки дополненной реальности

Компания Huawei в последние годы активно работает над внедрением дополненной и виртуальной реальностей. Теперь появилась информация, что компания готовит выпуск очков дополненной реальности.

Об этом сообщает gizmochina.

Новинка появится на рынке в течение ближайших нескольких лет. Эту информацию подтвердил глава потребительского направления бизнеса Huawei Ричард Ю. Он также добавил, что компания уже работает над разработкой.

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По словам Ричарда Ю, в компании работают над тем, чтобы вывести опыт дополненной реальности на новый уровень.

Очки дополненной реальности от Huawei смогут работать со смартфоном, и позволят видеть больше на большой площади.

Характеристики и цена будущей новинки пока не разглашаются.

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