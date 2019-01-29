Huawei готовит к выходу свой первый смарт-телевизор

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Huawei готовит к выходу свой первый смарт-телевизор
Huawei готовит к выходу свой первый смарт-телевизор / passport.weibo.com

Компания Huawei и ее суббренд Honor готовятся выйти на рынок телевизоров. Так, первый такой продукт под брендом Honor мы должны увидеть уже в апреле этого года.

Как пишет CNBeta, это будет телевизор с "умными" функциями. Информации о его цене пока нет.

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Еще один продукт должен выйти уже под брендом Huawei. Это также будет смарт-телевизор и его должны представить во второй половине года.

При этом в компании отметили, что их продукты не нацелены на конкуренцию с другим китайским производителем – компанией Xiaomi. Ведь телевизоры Huawei нацелены на средний и высокий сегменты.

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Теги: Техно Huawei Бытовая техника
Источник: Техно
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