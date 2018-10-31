Смартфон Honor Magic 2 представили официально: характеристики и цена
31 октября компания Huawei официально представила свой новый смартфон Honor Magic 2. Устройство отличается нетипичным дизайном – оно создано в виде слайдера, а также сразу с 6 модулями камер.
Дизайн Honor Magic 2
Как уже было сказано, новинка выпущена в виде слайдера, таким образом производители решили спрятать фронтальную камеру и добиться еще большей безрамочности дисплея.
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Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 6,39 дюйма и разрешением FHD + (1080 x 2340 пикселей). Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.
Honor Magic 2 доступен в 2 цветах
Характеристики Honor Magic 2
Смартфон получил процессор Huawei Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера тройная: разрешение двух датчиков по 16 Мп и один на 24 Мп. Селфи-камера тоже имеет три модуля: на 16Мп, 2 Мп и 2Мп.
Емкость батареи составляет 3 400 мач.
Honor Magic 2: видеообзор
Новинка сразу из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Цена Honor Magic 2
Смартфон будет доступен для предварительного заказа 5 ноября. На следующий день новинка поступит в продажу. Honor Magic 2 доступен для покупки в 4 модификациях:
Honor Magic 2 6/128 ГБ – 545 долларов (15 300 гривен);
Honor Magic 2 8/128 ГБ – 616 долларов (17 200 гривен);
Honor Magic 2 8/256 ГБ – 688 долларов (19 300 гривен);
Honor Magic 2 8/512 ГБ – 832 доллара (23 300 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселей)
- ПроцесорHuawei Kirin 980
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128/256/512 ГБ
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- КамераОсновная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп
Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
- Акумулятор3400 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1 Pie
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