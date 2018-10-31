31 октября компания Huawei официально представила свой новый смартфон Honor Magic 2. Устройство отличается нетипичным дизайном – оно создано в виде слайдера, а также сразу с 6 модулями камер.

Дизайн Honor Magic 2

Как уже было сказано, новинка выпущена в виде слайдера, таким образом производители решили спрятать фронтальную камеру и добиться еще большей безрамочности дисплея.

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Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 6,39 дюйма и разрешением FHD + (1080 x 2340 пикселей). Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.



Honor Magic 2 доступен в 2 цветах

Характеристики Honor Magic 2

Смартфон получил процессор Huawei Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера тройная: разрешение двух датчиков по 16 Мп и один на 24 Мп. Селфи-камера тоже имеет три модуля: на 16Мп, 2 Мп и 2Мп.

Емкость батареи составляет 3 400 мач.

Honor Magic 2: видеообзор

Новинка сразу из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Цена Honor Magic 2

Смартфон будет доступен для предварительного заказа 5 ноября. На следующий день новинка поступит в продажу. Honor Magic 2 доступен для покупки в 4 модификациях:

Honor Magic 2 6/128 ГБ – 545 долларов (15 300 гривен);

Honor Magic 2 8/128 ГБ – 616 долларов (17 200 гривен);

Honor Magic 2 8/256 ГБ – 688 долларов (19 300 гривен);

Honor Magic 2 8/512 ГБ – 832 доллара (23 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселей)

Тип: AMOLED Диагональ: 6,3 дюйма Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселей) Процесор Huawei Kirin 980

Huawei Kirin 980 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128/256/512 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп

​Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп

Основная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп ​Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп Акумулятор 3400 мАг

3400 мАг Операционная системаAndroid 8.1 Pie

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