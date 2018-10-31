Смартфон Honor Magic 2 представили официально: характеристики и цена

19 Читати новину українською
Honor Magic 2: характеристики и цена
Honor Magic 2: характеристики и цена

31 октября компания Huawei официально представила свой новый смартфон Honor Magic 2. Устройство отличается нетипичным дизайном – оно создано в виде слайдера, а также сразу с 6 модулями камер.

Дизайн Honor Magic 2

Как уже было сказано, новинка выпущена в виде слайдера, таким образом производители решили спрятать фронтальную камеру и добиться еще большей безрамочности дисплея.

Читайте также: Украинская компания Sigma mobile запустила продажи нового смартфона X-treme PQ37

Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 6,39 дюйма и разрешением FHD + (1080 x 2340 пикселей). Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Honor Magic 2
Honor Magic 2 доступен в 2 цветах

Характеристики Honor Magic 2

Смартфон получил процессор Huawei Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера тройная: разрешение двух датчиков по 16 Мп и один на 24 Мп. Селфи-камера тоже имеет три модуля: на 16Мп, 2 Мп и 2Мп.

Емкость батареи составляет 3 400 мач.

Honor Magic 2: видеообзор

Новинка сразу из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Цена Honor Magic 2

Смартфон будет доступен для предварительного заказа 5 ноября. На следующий день новинка поступит в продажу. Honor Magic 2 доступен для покупки в 4 модификациях:

Honor Magic 2 6/128 ГБ – 545 долларов (15 300 гривен);

Honor Magic 2 8/128 ГБ – 616 долларов (17 200 гривен);

Honor Magic 2 8/256 ГБ – 688 долларов (19 300 гривен);

Honor Magic 2 8/512 ГБ – 832 доллара (23 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6,3 дюйма
    Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселей)
  • ПроцесорHuawei Kirin 980
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 128/256/512 ГБ
  •  
  • КамераОсновная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп 
    ​Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
  • Акумулятор3400 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Pie

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Обзоры Huawei
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему упала российская ракета "Союз"
сегодня 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
442
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
30 октября 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
642
Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября 18:09 Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
319
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
29 октября 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
123
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 723
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
27 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
504
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук