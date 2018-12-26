Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране

26 декабря компания Huawei представила свой еще один смартфон с дыркой в экране Honor View 20. Презентация состоялась в Китае. Это случилось на месяц раньше, чем запланирован его мировой анонс в Париже.

Об этом пишет Phone Arena.

Дизайн Honor View 20

Как уже было сказано, смартфон получил вырез на дисплее, где разработчики разместили селфи-камеру. Благодаря этому дисплей занимает 91,8% передней панели.

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При этом задняя крышка покрыта материалом для создания почти невидимой нанотекстуры. Huawei применила здесь технологию нанолитографии, которая обычно используется в производстве интегральных микросхем. Такое решение должно укрепить корпус и сделать устройство более приятным на ощупь и вид.

Мировая премьера Honor View 20 состоится в Париже 22 января

Характеристики Honor View 20

Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, а разрешение – 2310х1080 пикселей.

Устройство работает на топовом фирменном процессоре – Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Здесь встроен накопитель на 128 или 256 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Топовая версия Honor View 20 стоит 580 долларов

Цена Honor View 20

View 20 поступит в продажу в Китае уже 28 декабря.

Модификация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 435 долларов (12 200 гривен);

Модификация 8/128 ГБ – 510 долларов (14 300 гривен);

А топовая версия 8/256 ГБ – 580 долларов (16 200 гривен).

Honor View 20 поступит в продажу 28 декабря

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