Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране

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Huawei Honor View 20: характеристики, цена смартфона с дыркой
Honor View 20: характеристики

26 декабря компания Huawei представила свой еще один смартфон с дыркой в экране Honor View 20. Презентация состоялась в Китае. Это случилось на месяц раньше, чем запланирован его мировой анонс в Париже.

Об этом пишет Phone Arena.

Дизайн Honor View 20

Как уже было сказано, смартфон получил вырез на дисплее, где разработчики разместили селфи-камеру. Благодаря этому дисплей занимает 91,8% передней панели.

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При этом задняя крышка покрыта материалом для создания почти невидимой нанотекстуры. Huawei применила здесь технологию нанолитографии, которая обычно используется в производстве интегральных микросхем. Такое решение должно укрепить корпус и сделать устройство более приятным на ощупь и вид.

Honor View 20

Мировая премьера Honor View 20 состоится в Париже 22 января

Характеристики Honor View 20

Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, а разрешение – 2310х1080 пикселей.

Устройство работает на топовом фирменном процессоре – Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Здесь встроен накопитель на 128 или 256 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Honor View 20

Топовая версия Honor View 20 стоит 580 долларов

Цена Honor View 20

View 20 поступит в продажу в Китае уже 28 декабря.

Модификация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 435 долларов (12 200 гривен);

Модификация 8/128 ГБ – 510 долларов (14 300 гривен);

А топовая версия 8/256 ГБ – 580 долларов (16 200 гривен).

 

Honor View 20

Honor View 20 поступит в продажу 28 декабря

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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