Huawei инвестирует рекордную сумму в исследование новых технологий

После введения карантина крупные китайские компании вынуждены были приостановить работу. Это негативно повлияло даже на таких гигантов, как Huawei, которая вынуждена была пересмотреть свои финансовые прогнозы. После периода затяжного спада глава компании Рен Женфей выступил с оптимистичными новостями.

Несмотря на тотальный карантин, уже 3 февраля правительство Китая разрешило Huawei вернуть на работу часть сотрудников, отвечающих за ключевые направления деятельности, передает The Wall Street Journal.

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Прогнозы на 2020 год

В результате длительного простоя компания приняла решение снизить финансовые показатели. По словам главы корпорации, он не готов дать положительный прогноз на следующий месяц.

Рен Женфей рассказал, что продажи смартфонов за пределами Китая снижаются. Однако это компенсируется повышенным спросом внутри страны. В среднем за месяц в Китае продавалось 22 миллиона телефонов, что превысило показатели предыдущего года.



Рен Женфей – генеральный директор Huawei

Глава Huawei осторожен в высказываниях, предположив, что есть реальная возможность достичь ранее установленных финансовых целей на 2020 год. Подобная уверенность основана на том, что уже сейчас удалось вернуть на рабочие места 90% из 150 тысяч сотрудников.

Инвестиции в исследование новых технологий

Решением затянувшегося кризиса могут стать инвестиции в разработки. Рен Женфей сообщил о выделении в этом году дополнительных 5,8 миллиардов долларов на исследования и разработку. Таким образом, общая сумма инвестиций в это направление превысила 20 миллиардов долларов, что позволит компании укрепить свои позиции и стать менее зависимой от чужих технологий.

Для сравнения, в 2019 году на разработки было выделено около 17 миллиардов долларов, а в 2018 году – около 14 миллиардов.

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Глава Huawei также положительно оценил спрос на продукты в сфере информационных технологий. По его мнению, это направление будет расти, поскольку все больше людей переходит на дистанционную работу.

Когда пандемия пройдет, я думаю, люди еще больше оценят преимущества продуктов Huawei. Мы видим возможность роста спроса на нашу продукцию и опасаемся, что нам может даже не хватить мощностей, чтобы обеспечить соответствующее предложение,

– заметил Рен Женфей.

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