Huawei ищет хакеров: сколько заплатит компания за взлом своих устройств

Производители смартфонов часто обращаются за помощью к сторонним специалистам, чтобы защитить от взлома свои устройства. В сети появилась информация, что Huawei ищет хакеров, которые нашли уязвимости в устройствах компании, предлагая достаточно большое вознаграждение.

Twitter-блогер Azeria опубликовал снимки "секретной встречи представителей компании с известными специалистами по кибербезопасности".

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По данным источника, мероприятие Mobile Vulnerability Reward Program состоялось в Мюнхене. На опубликованных снимках видны "расценки" на поиск уязвимостей как в уже представленных, так и в будущих мобильных устройствах компании.

Сколько заплатят за взлом устройств Huawei?

Согласно "фотоотчету" инсайдера, максимальное вознаграждение за обнаружение критической уязвимости составляет примерно 220 тысяч долларов, а минимальный размер "хакерской премии" стартует с отметки около 1 100 долларов. По данным источников сети, выплаты будут производиться за обнаруженные "дыры" не только в гаджетах, но и в новой операционной системе HarmonyOS.

Что об этом говорят в компании?

Компания Huawei информацию о программе поиска уязвимостей не прокомментировала.

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