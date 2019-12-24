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Достойный отпор Google: Huawei запускает публичный бета-тест Huawei Mobile Services

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После того, как администрация США ввела санкции против компании Huawei, последний не оставалось ничего другого, кроме как придумать альтернативу сервисам Google. Среди них и популярный каталог приложений Google Play.

Аналогично Google Mobile Services альтернативный пакет аналогичных программ Huawei получил название Huawei Mobile Services (HMS). Компания уже приступила к его публичному бета-тестированию в Китае, сообщает IThome.

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Huawei стремится к независимости от Google

Стоит отметить, с какой скоростью Huawei развивает HMS. О сервисе было объявлено в середине сентября, а уже в конце декабря запущено публичное тестирование. Причем речь идет не о привычных приложениях, а о ключевых компонентах оболочки.


Huawei начала тестировать собственные мобильные сервисы, которые заменят Google

Что такое Huawei Mobile Services

Это аналог соответствующих сервисов Google. Их реализация и запуск станут весомыми шагами к отделению гаджетов Huawei от Google. В рамках тестовой программы проходит проверка двух приложений: собственно HMS (на нем завязан аккаунт пользователя, системы оплаты и кошелек, сообщения об оповещении и т.д.) и HMS Core Test (как составная часть HMS он обеспечивает доступ к мини-приложениям, отвечает за безопасность, идентификацию, покупки, биометрию). В общем, по функциональности HMS должны полностью повторить GMS.

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Дата запуска

Появления HMS в готовых устройствах логично ожидать уже в следующем году, а первыми смартфонами с полноценными финальными HMS могут стать Huawei P40 и P40 Pro.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Google Huawei
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