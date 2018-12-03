Huawei Nova 4: появилась дата презентации абсолютно безрамочного смартфона

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Huawei Nova 4: дата презентации
Huawei Nova 4: дата презентации / Фото из свободных источников

Компания Huawei опубликовала приглашение на пресс-мероприятие, которое состоится 17 декабря 2018 года в Китае. Скорее всего, событие будет посвящено презентации нового безрамочного смартфона Huawei Nova 4.

Об этом сообщает Ferra.

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Приглашение подтвердило наличие у смартфона Huawei Nova 4 дисплея с точечным вырезом под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Такое решение позволит снизить рамки вокруг экрана.

Huawei
Приглашение Huawei на новую презентацию

Согласно более ранним утечкам, Huawei Nova 4 будет стоить не менее 400 долларов (около 11 300 гривен), заметно меньше других смартфонов с таким процессором. Huawei Nova 4 базируется на топовом процессоре Kirin 980, как у смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Еще одной особенностью Huawei Nova 4 станет возможность работы в сотовых сетях пятого поколения. По крайней мере, одна из версий будет с поддержкой 5G.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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