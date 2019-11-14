Huawei Nova 5T: новый флагманский смартфон официально представили в Украине

Компания Huawei провела в Киеве презентацию, в рамках которой представила свой новый флагманский смартфон Huawei Nova 5T. Он получил стильный дизайн и сразу 5 камер с поддержкой искусственного интеллекта.

Дизайн

Huawei Nova 5T оснащен 6,26-дюймовым FullView-дисплеем Huawei Punch. Фронтальную камеру спрятали в так называемой "дыре", что делает экран действительно безрамочным.

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Новинка получила светоотражающий голографический дизайн. Усовершенствованная текстура корпуса создает многослойный 3D-эффект на поверхности смартфона.

На выбор у пользователя три цвета: голубой (Crush Blue), черный и фиолетовый (Midsummer Purple).

Характеристики

Huawei nova 5T работает на базе процессора Kirin 980 и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель здесь объемом 128 ГБ памяти.

Емкость батареи составляет 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт. Работает новинка под управлением фирменной прошивки EMUI 9.1.



Huawei Nova 5T поступит в продажу 22 ноября

Кстати, Huawei nova 5T имеет функцию для фанатов игр. Он оснащен технологией ускорения обработки графических данных GPU Turbo 3.0, что позволяет воспроизводить видеоигры с минимальным уровнем задержки изображения.

Смартфон Huawei nova 5T – прекрасный партнер для пользователей, которые хотят рассказать о себе и своей жизни в социальных сетях и наслаждаться невероятным геймингом на ходу. Благодаря пяти ведущим АІ-камерам и эргономичному дизайну Huawei nova 5T открывает новые возможности для создателей контента", – сказал директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине Аллан Чен.

Камеры

Основная камера состоит из 4 модулей, имеющих поддержку искусственного интеллекта:

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48 Мп, f/1.8, PDAF;

16 Мп, f/2.2, сверхширокоугольная;

2 Мп, f/2.4, макрообъектив;

2 Мп, f/2.4, для эффекта боке.

Разрешение фронтальной камеры составляет – 32 Мп (f/2.0), она тоже работает с искусственным интеллектом.



Huawei Nova 5T доступен в 3 цветах

Цена

Huawei nova 5T представлен в Украине в одной модификации 6/128 ГБ. Его стоимость составляет 11 999 гривен. Он поступит в продажу 22 ноября.

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