Huawei официально представила свой первый телевизор Honor Vision

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Телевизор Honor Vision
Телевизор Honor Vision / Фото/ пресс-служба Honor

В рамках выставки IFA 2019, который проходил в Берлине, компания Huawei официально представила свой первый телевизор в категории Smart Screen. Он называется Honor Vision.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе бренда. Новинка получила диагональ дисплея 55 дюймов и разрешение 4K HDR.

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Внешний вид. Новинка практически полностью лишена рамок, благодаря концепции Full-View, поэтому экран занимает 94% поверхности передней панели.

Характеристики. Телевизор оснащен процессором Honghu 818. Этот 8-ядерный процессор может обрабатывать сложные изображения на больших экранах.

Он получил камеру с поддержкой искусственного интеллекта и Wi-Fi. Камера встроена в корпус телевизора и легко "прячется" внутрь, когда ее не используют.

Huawei офіційно представила свій перший телевізор Honor Vision

Телевизор Honor Vision

Honor Vision также является первым в мире устройством с интеллектуальным экраном, который работает на собственной операционной системе HarmonyOS.

Также новинка поддерживает функцию Family Note Function, которая дает возможность передавать 600 миллионов изображений между телефоном и телевизором всего за 20 секунд (в 100 раз быстрее, чем по Bluetooth).

Еще одна интересная функция телевизора – Magic-link, она дает возможность пользователям искать программы, изменять настройки, синхронизировать данные на своем смартфоне или планшете. С помощью этой функции пользователи могут подключиться и передать изображение со смартфона на экран без загрузки дополнительных приложений. Функция работает с помощью NFC.

Информацию о цене и старте продаж в компании обещали сообщить позже.

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Теги: Техно Новости Техно Huawei Новинки IFA 2019 Бытовая техника
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