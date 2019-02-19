Huawei определилась с датой анонса смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei определилась с датой анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Презентацию проведут 26 марта 2019 года в Париже.

Дата анонса. Huawei P30 дебютируют на месяц позже флагманов, которые конкурирующие компании могут представить на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

Читайте также: Рейтинг лучших смартфонов в мире

Как это обычно бывает, в приглашении не разглашаются особые подробности о новинках. Однако, в небольшом тизерном ролике подчеркиваются возможности камер смартфонов по приближению без потери качества.

Huawei P30 и P30 Pro представят 26 марта

Характеристики. Согласно более ранним утечкам известно что, Huawei P30 и P30 Pro получат OLED-дисплеи с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю – 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

Тизер Huawei P30 и P30 Pro – смотрите видео

Основная камера Huawei P30 будет тройной с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro должен выйти с четырьмя модулями основной камеры, включая "перископический" модуль для улучшенного зума и 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.

Аппаратной основой новинок станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти в P30 и 12 ГБ ОЗУ в P30 Pro. Вместо использования 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничено зарядкой 22,5 Вт. Также отмечается отсутствие 3,5 миллиметрового разъема для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно