Huawei открыла уникальный магазин без сотрудников

Компания Huawei открыла свой первый умный розничный магазин в Международном центре нового развития Wuhan Optics Valley в Китае. Магазин работает круглосуточно и управляется тремя роботизированными руками, которые отвечают за сбор предметов со склада и их доставку покупателю.

Зачем Huawei магазины

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Розничные магазины привлекают достаточно много потребителей, которые хотят испытать новинку перед покупкой. Но у розничных магазинов есть некоторые недостатки, такие как аренда, оплата труда, свободное пространство и многое другое.

Чтобы решить эти проблемы, Huawei решила открыть первый умный розничный магазин, который не занимает много места и не требует наличия сотрудников. Во-первых, он всегда открыт, как и любой интернет-магазин. Во-вторых, он работает как часы, так как здесь нет человеческого фактора.



Автономный магазин Huawei

Особенности магазина Huawei

Умный магазин Huawei имеет цилиндрическую форму с пуленепробиваемым стеклом. Магазин пока продает только смартфоны и аксессуары. Он включает одну большую и две маленькие роботизированные руки, которые доставляют заказанный покупателем товар. Заказ осуществляется с помощью сенсорной панели, расположенной на внешней стороне магазина. Кроме того, покупатели могут заказать товары онлайн и забрать их в этом магазине.



Магазины работают круглосуточно, как интернет-магазины

Расширение

Huawei постоянно расширяется и открывает больше таких магазинов по всему Китаю, если получает положительные отзывы пользователей.

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