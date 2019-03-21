Huawei P30 и Huawei P30 Pro: новые детали о смартфонах, дата выхода и цена

Уже 26 марта компания Huawei официально представит флагманские смартфоны P30 и P30 Pro. Неоднократно заявлялось, что в обеих моделях сделают акцент на продвинутую фотосъемку в условиях крайне низкого освещения, теперь этот факт китайский производитель подтвердил официально.

Характеристики камеры Huawei P30 Pro. Как сообщает 4PDA, основная камера Huawei P30 Pro получит четыре модуля, включая 40-мегапиксельный главный модуль с апертурой f / 1.6, 20-мегапиксельную широкоугольную камеру, 10-кратный зум и ToF-камеру для измерения расстояния до объекта.

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Другие особенности. Также в сети появилось два видео, на которых демонстрируется работа подэкранного сканера отпечатков пальцев.



Официальный тизер Huawei P30 Pro

Хорошо заметно, что Pro-версия получит изогнутый по бокам дисплей, в то время как базовая версия Huawei P30 будет оснащена плоским экраном с тонкими рамками.



Работа подкранного сканера пальцев Huawei P30 Pro

Основные характеристики. Huawei P30 получит процессор Kirin 980, 128 ГБ внутренней памяти и 6 ГБ оперативки. Pro-версия оснащена тем же чипсетом, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней памяти.



Дизайн Huawei P30 Pro

Дата старта продаж и цена. Тем временем на Amazon уже была создана страница с описанием Huawei P30 Pro с 128 ГБ встроенной памяти по цене 1024 евро (около 31 600 гривен). Заявленная дата начала продаж – 5 апреля.



Страница Huawei P30 Pro на Amazon

Huawei P30 Pro с накопителем на 128 ГБ на старте продаж будет стоить 930 евро (около 28 700 гривен), а модификация с 256 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 1030 евро (около 31 800 гривен). Ожидаемая цена базового Huawei P30 составит 750 евро (около 23 800), а за Lite-версию гаджета придется отдать 370 евро (около 11 500 гривен).

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