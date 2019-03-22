Huawei P30 появился на сайте: производитель случайно раскрыл характеристики смартфона

Ранее была информация, что новый флагманский смартфон Huawei P30 должны официально представить 26 марта. При этом за несколько дней до презентации компания случайно показала смартфон на официальном сайте. Там же были и все характеристики будущего флагмана.

Как пишет The Verge, сейчас эта страница уже недоступна. Интересно, что дата презентации здесь указана 6 апреля.

Характеристики. Смартфон будет оснащен камерой, состоящей из четырех объективов. Он также получит режим ночной съемки и режим dual-view (двойного просмотра) при видеосъемке. Он дает возможность одновременно использовать две из четырех камер устройства, чтобы иметь преимущества одного и другого (например основной и зум-объектив, можно будет видеть и увеличенную и широкоугольную картинку).

Читайте также: Определили самый мощный смартфон февраля

Huawei P30 зажгли на официальном сайте

А вот квадратный объектив и его система линз поможет при съемке ночью. Смартфон будет оснащен 10-кратным гибридным зумом и сможет делать фотографии и видео одновременно на основную и фронтальную камеру.

Ранее была информация, что P30 получит 6-дюймовый OLED-дисплей, а Pro P30 – будет иметь диагональ 6,5 дюйма. Новинки будут работать на фирменном процессоре Huawei HiSilicon Kirin 980.

Страница уже недоступна

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно