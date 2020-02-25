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Huawei P40 и Huawei P40 Pro: когда представят смартфоны

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Вероятный дизайн смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro / Фото из открытых источников

В течение нескольких месяцев инссайдеры собирали информацию о будущих флагманах Huawei линейки P40 и публиковали все известные подробности о смартфонах. Наконец, генеральный директор бренда Ричард Ю назвал официальную дату презентации смартфонов Huawei P40.

Дата презентации

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Смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro представят 26 марта на официальном мероприятии, которое состоится в Париже, сообщает Gizchina.

Что известно о смартфонах

Согласно предварительным утечкам, одной из ключевых функций смартфонов серии P40 станут 10-кратный оптический зум и использование технологии Pixel Binning, объединяющая сразу 16 соседних пикселей в один для получения фотографий высокого качества даже при плохом освещении.

В качестве платформы Huawei, скорее всего, выберет Kirin 990 5G. Новинкам приписывают изогнутые дисплеи с отверстиями для селф-модуля и 12 ГБ оперативной памяти,

По слухам, производитель также откажется от выпуска LTE-версий флагманов – они будут оснащаться 5G-модемами независимо от региона продаж.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Huawei
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