Huawei P40 lite E презентовали в Украине: тройная камера и очень доступная цена

Компания Huawei официально представила в Украине свой новый смартфон P40 lite E. Он получил тройной модуль камеры, стильный дизайн и при этом очень доступную цену.

Дизайн

Huawei P40 lite E получил 6,39-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Для селфи-камеры применили технологию Punch FullView, то есть модуль камеры находится в левом верхнем углу в большом круглом отверстии с диаметром всего 4,5 мм, что делает его одним из самых маленьких среди аналогов на рынке.

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Новинка получила безрамочный дисплей – соотношение экрана к корпусу составляет 90%.

Huawei P40 lite E доступен в двух цветах: Черный (Midnight Black) и Полярное сияние (Aurora Blue). Как рассказал разработчик, для создания корпуса Aurora Blue использовали синие и зеленые градиенты – выглядит необычно.

Технические характеристики

Новинка оснащена 8-ядерным процессором Huawei Kirin 710F в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь также есть слот microSD, с помощью которого память можно расширить до 512 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Также здесь присутствует интеллектуальная технология энергосбережения, обеспечивающая длительное время автономной работы.

Huawei P40 lite E получил безрамочный дисплей

Камера

Huawei P40 lite E оснащен модулем с тремя камерами:

основной 48 Мп с широкоапертурным объективом f / 1.8 для съемки кадров;

ультраширокоугольной 8 Мп с полем обзора в 120 градусов;

вспомогательной на 2 Мп для эффекта боке.

Huawei P40 lite E имеет режим ночной съемки, которая поддерживает стабилизацию в ручном режиме с выдержкой до шести секунд.

Новинка поддерживает интеллектуальную функцию распознавания сцен, которая определяет более чем 500 условий съемки и оптимизирует сцены в режиме реального времени, превращая обычное фото в настоящий шедевр.

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Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и работает на базе искусственного интеллекта. Кроме того, фронтальная камера поддерживает функцию распознавания лица Face Unlock 2.0 для разблокировки устройства.

Фирменный магазин приложений

Huawei P40 lite E поступит в продажу с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, что является частью новой экосистемы Huawei Mobile Services. При его создании разработчики сделали акцент на безопасность и качество доступных приложений. Все необходимые приложения для удобного пользования устройством уже есть в AppGallery.



В Huawei P40 lite E предустановлен фирменный магазин приложений

Как говорят в компании, приложения проходят несколько этапов проверок. Также Huawei активно сотрудничает с партнерами по всему миру, чтобы как можно быстрее предоставить доступ к лучшим сервисам.

VIP-сервис

Интересно, что Huawei P40 lite E получит бесплатный VIP-сервис. То есть ему гарантированы: настройки профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультация по установке приложений, предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (5 стандартных ГБ + 15 ГБ на год).

Цена

Продажа Huawei P40 lite E в Украине стартует 25 марта. Интересно, что до 12 апреля смартфон можно будет приобрести по специальной цене 3 999 гривен.

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